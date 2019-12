Colin Firth: c’è ancora speranza con Livia Giuggioli?

Il matrimonio tra l’attore britannico (con cittadinanza italiana) Colin Firth e La produttrice e regista Livia Giuggioli è terminato con le fredde parole riportate da un comunicato stampa:

“Colin e Livia Firth si sono separati. Mantengono una stretta amicizia e rimangono uniti nel loro amore per i loro figli”

Colin Firth e Livia Giuggioli hanno chiesto di essere lasciati tranquilli nel rispetto della loro privacy. Il comunicato termina affermando che da qui in avanti non ci saranno ulteriori commenti sulla questione.

Colin Firth e Livia Giuggioli si sono lasciati

Colin Firth e Livia Giuggioli sono stati uniti in matrimonio per 22 anni e dal loro amore sono nati due figli, adesso adolescenti. La notizia della separazione ha colto un po’ tutti di sorpresa. È vero che negli ultimi 2 anni e mezzo i coniugi Firth hanno vissuto una profonda crisi coniugale, ma si pensava che il peggio fosse stato gettato alle spalle.

Purtroppo così non è stato. Tutto sarebbe partito da Livia, la quale aveva instaurato una relazione clandestina con il giornalista dell’Ansa Marco Brancaccia. Un tradimento che, come è facilmente intuibile, ha lasciato una profonda ferita nella relazione tra la regista italiana e l’attore premio Oscar per il film Il discorso del re.

Tutto è venuto alla ribalta quando la coppia aveva intentato causa nei confronti dello stesso Marco Brancaccia, amico di infanzia di Livia Giuggioli. Al giornalista, corrispondente Ansa dal Brasile, era stato contestato il reato di stalking. Marco aveva dichiarato di avere avuto una storia d’amore con Livia ed aveva deciso di rivelare il tutto a Colin. Il problema è che il tradimento era concreto ed alla fine Livia, con grande stupore (e delusione) di Colin non ha avuto altra scelta che confermare tutto.

Sembrava tutto risolto e invece…

Come ricorda Grand Hotel, Colin Firth e Marco Brancaccia avevano trovato insieme un accordo, per risolvere la questione senza bisogno di andare in tribunale. Tutto sembrava essere stato risolto. Colin e Livia avevano iniziato a farsi vedere di nuovo insieme e tutti pensavano che l’attore, famoso per altri titoli cinematografici quali Il diario di Bridget Jones e Mary Poppins, avesse deciso di mettere una pietra sopra la scappatella della bella consorte italiana.

Una buona notizia per i fan dei “Colivia” considerata una delle più belle coppie del mondo del cinema. Una triste illusione. È tutto finito. Colin e Livia si erano conosciuti nel 1996 sul set della fiction Nostromo con Claudio Amendola. All’epoca, Firth aveva 35 anni e si stava facendo le ossa, mentre Livia era ancora una studentessa 26enne, che lavorava come assistente di produzione.