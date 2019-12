Valerio Scanu, riappare una volta l’anno un appuntamento fisso

Valerio Scanu ricompare per il concerto di Natale, per il cantante è diventata oramai una tradizione

Ospite presso gli studi di Storie Italiane, il programma di rai 1 condotto da Eleonora Daniele, Valerio Scanu si racconta. Il cantautore, vincitore del talent di Amici, si apre nell’intervista rilasciata alla bella conduttrice. Scanu rivela che mancano pochi giorni e ci sarà una nuova esibizione. Infatti, il cantante sarà presente al concerto di Natale in programma sabato 21 dicembre, che si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Come egli stesso rivela, si tratta di un viaggio in musica, che ripercorre desideri, sogni. Insomma, si tratta di un concerto che si propone di far rivivere emozioni che solo questa festa riesce a trasmettere. Ai microfoni di Diregiovani il cantautore rivela anche che il suo ormai è un appuntamento fisso.

Valerio Scanu da diversi anni partecipa al concerto

Scanu ha preso parte per la prima volta al concerto che si tiene ogni anno presso l’Auditorium di Roma nel 2011. Invece, dal 2012 ha collaborato attivamente per organizzare l’evento, e si è trattato del primo progetto portato avanti in maniera indipendente.

Nell’intervista ai microfoni di Diregiovani Valerio ha anche aggiunto che chi lo conosce sa quanto lui adora il Natale. Il cantante inizia ad ascoltare i brani già dal mese di agosto per giungere preparato a questo evento così importante. Numerosi sono i successi del vincitore di Amici, il talent che lo ha fatto conoscere al pubblico. Il suo ultimo album prodotto in studio è stato “Dieci”, risalente al 2018.

Numerosi i successi di Scanu

L’album dello scorso anno ha seguito quello del 2016, che portava il titolo “Finalmente piove”. Questo è stato anche l’album con il quale il cantante ha preso parte all’edizione del festival di Sanremo. Invece, risale al 2014 la sua partecipazione al programma di Rai Uno, “Tale e quale show”, in cui si è classificato al secondo posto. Allora l’edizione del programma è stata vinta da Serena Rossi, ma in quell’occasione Scanu ha dimostrato ampiamente il suo talento.

Tantissimi sono i brani di successo del cantautore sardo. Fra tutte non possiamo dimenticare la canzone “Per tutte le volte che”, che gli è valsa la vittoria nel 2010 al festival di Sanremo. Altri brani di successo sono anche “Ricordati di noi”, e “Domani”, che hanno reso famoso il cantante.