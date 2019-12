Eros Ramazzotti, lo scoop come una scheggia sul web, di cosa si tratta?

Ritorno di fiamma per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? Piuttosto lei sembra nascondere un segreto.

Eros Ramazzotti si è detto felicemente single nei giorni scorsi dopo la rottura con la modella Marica Pellegrinelli. Secondo gli ultimi gossip lei sarebbe già in attesa di un bambino, ma insieme al nuovo compagno. La donna, infatti, dopo la rottura con Eros, ha trovato l’amore nuovamente con un imprenditore e designer, Charley Vezza.

L’estate scorse i due erano iniziati ad uscire allo scoperto sui social network ed ora potrebbe esserci la notizia di una gravidanza in arrivo. Si parla della loro convivenza ma, sembrerebbe che la vera novità è che Marica potrebbe essere già in attesa di un figlio da parte del nuovo compagno. Notizia che potrebbe essere presa anche in maniera abbastanza positiva dal noto cantante italiano, ex di Marica Pellegrinelli.

La fine della storia tra Pellegrinelli ed Eros

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli era finita già da qualche tempo e non in maniera troppo negativa. Marica è stata fotografata insieme a Charlie e si era notato nel corso della festa di compleanno di Maurizio Cattelan, un pancino sospetto. I più attenti avevano notato anche il fatto che lei si toccava molto spesso la pancia e aveva fatto pensare che qualcosa stava cambiando.

La storia d’amore tra Marica ed Eros aveva già dato vita a due bellissimi bambini, ovvero a Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Adesso però il cantante è concentrato su te stesso e come lui ha dichiarato, si dice orgogliosamente single. Sembra molto concentrato sulla sua vita professionale, piuttosto che su quella sentimentale. Invece, adesso, è totoscommesse per capire se la modella ex di Ramazzotti sia effettivamente incinta oppure no.

La rivelazione di Eros Ramazzotti ai giornalisti

Nella sua ultima intervista al Corriere della Sera, Eros Ramazzotti ha dichiarato di essere orgogliosamente single. Infatti, ha spiegato che lui in realtà è felice di come sta andando la sua vita e non vuole cambiare nulla, in questo momento. È ben consapevole che sul suo personaggio ci sia il massimo dell’attenzione mediatica.

Infatti basta davvero poco per scatenare subito il gossip più selvaggio. Insomma, un momento molto particolare da un punto di vista professionale per Ramazzotti, che nel frattempo si gode i suoi figli e anche tutte le soddisfazioni professionali che sta venendo in questo periodo. All’orizzonte ci sono dei concerti e delle nuove collaborazioni musicali