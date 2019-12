Cecilia Rodriguez, “Ho chiuso con lui” prende questa decisione per il bene della sua famiglia

Cecilia Rodriguez racconta la fine del Suo rapporto con il pilota, ex di sua sorella Belen.

Cecilia Rodriguez ha chiarito nel corso di un’intervista che ha chiuso i rapporti con il pilota per il rispetto della sua famiglia. Infatti, è stata molto chiara sul rapporto tra lei e Andrea Iannone, pilota MotoGp, suo ex cognato. Nel momento in cui Belen Rodriguez ha iniziato nuovamente a frequentare suo marito Stefano De Martino, lei per rispetto anche nei confronti della sorella e cognato ha deciso di chiudere i rapporti con il pilota.

Nel corso della trasmissione Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia su RealTime, Cecilia si è raccontata ed ha fatto anche emergere dei particolari importanti sul suo rapporto con Andrea Iannone e su quello con Giulia De Lellis. La bella Argentina si è allontanata definitivamente dalla vita dell’ex cognato.

Cecilia si racconta in un’intervista rivelatrice

La bella Argentina Cecilia Rodriguez ha raccontato a Real Time il suo rapporto con Andrea Iannone e del fatto che ,una volta che trala storia con Belen era finita, ha deciso di chiudere i rapporti per rispettare la sua famiglia. Inoltre, la ragazza ha rivelato che c’è un rapporto civile tra i due ma è meglio non mettere in conto altri tipi di problematiche. Ecco perché si è deciso di far passare poi all’argomento successivo dell’intervista, ovvero il rapporto con Giulia De Lellis.

Il rapporto tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis

La Rodriguez racconta del suo rapporto con Giulia De Lellis con cui ho condiviso un’esperienza televisiva. Dice che non hanno un rapporto di amicizia e piuttosto, spiega il fatto che secondo lei Andrea Iannone e Giulia De Lellis potrebbero essere fatti l’uno dell’altra perché sono tutti e due abbastanza bassini.

De Lellis ha frequentato molto spesso la casa di Rodriguez e quindi, probabilmente dal tono che ha utilizzato la sorella di Belen in merito al rapporto con questa donna sembrerebbe che la cosa peggiore sia quella di pensare che possa esserci stato un tradimento.

Ovviamente, tutto da vedere ma soprattutto, Cecilia non si è espressa in maniera diretta su questo argomento e ha solo fatto sapere di aver tagliato qualunque tipologia di rapporto con i due. Dopo quanto è successo con i test antidoping per Iannone, non è certo un bel periodo e tutti quelli che sono i suoi problemi amorosi non rendono la cosa più facile di quello che si sta vivendo.