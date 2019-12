Michelle Hunziker rivela: “anche io sono stata picchiata da un uomo”

Michelle Hunziker racconta l’attore di violenza che è stato costretto a subire

Dopo l’importante rivelazione in merito allo stalking subito, Michelle Hunziker racconta anche al settimanale Oggi in un’intervista esclusiva sui dettagli della sua vita. Racconta in passato di essere stata picchiata da un uomo. Nell’intervista del settimanale la presentatrice ha voluto affrontare una serie di argomenti dopo il suo impegno per combattere il fenomeno degli abusi sessuali.

Racconta di aver sperimentato la violenza in prima persona e di essere stata aggredita da un uomo con maniere molto forti. La nota conduttrice ha deciso di intraprendere il percorso di Doppia Difesa.

Tutto ciò con lo scopo di cercare di migliorare il rapporto tra le donne maltrattate, le istituzioni e anche per far valere i loro diritti. Hunziker racconta che anche le esperienze personali sono fondamentali che l’anno indotta a fare una scelta di questo tipo volto tutto a tutelare le donne.

La confessione della conduttrice sulla sua vita personale

Michelle Hunziker ha raccontato di aver avuto la necessità per la sua vita personale di dover affrontare dei problemi legati alla discriminazione e ad episodi di violenza. La conduttrice di All together now, ha voluto anche raccontare che nella sua vita, oltre lo stalking, ha dovuto affrontare questi casi di violenza molto forte.

Ogni singolo dettaglio ancora oggi vive come una cicatrice nella sua mente. Non è certo facile cercare di dimenticare quando si subisce una violenza di questo genere, da parte di chiunque, figuriamoci da chi dice di amarti.

Michelle Hunziker e la sua sofferenza

Dopo aver confessato di aver subito una violenza da parte di un uomo, Michelle Hunziker ha raccontato anche di non voler rivelare l’identità di quest’uomo che l’aveva aggredita. Ci ha tenuto a precisare che ovviamente non si tratta dei suoi compagni più famosi ovvero, Tommaso Trussardi ed Eros Ramazzotti. I due mariti, infatti sono due persone per bene e con lei hanno ancora oggi un ottimo rapporto.

La violenza che ha vissuto, piuttosto è avvenuta molto tempo prima e soltanto quando lei si è resa conto della gravità di quello che stava avvenendo. Alla fine, ha deciso di iniziare il percorso di guarigione. È anche grazie a questa esperienza molto forte della sua vita che la conduttrice Svizzera ha deciso di intraprendere un percorso completamente nuovo. Quindi nella sua esistenza e anche di sostenere le donne che vivono lo stesso disagio ma non hanno la forza di reagire, attraverso il sistema dell’associazione Doppia Difesa.