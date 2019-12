Alessandra Celentano si è scontrata con Valentin e Javier. I due ballerini si rifiutano di studiare la teoria. Ecco che cosa è successo

Amici 19: Javier e Valentin si ribellano, la reazione di Alessandra Celentano

Nel daytime di giovedì 19 dicembre di Amici 19 Alessandra Celentano si è recata in sala per fare una lezione ai ballerini. L’insegnante di danza classica voleva dare l’opportunità a Valentin di recuperare tutti gli n.c. che aveva collezionato in queste ultime settimane, ma il ballerino ha detto che non aveva studiato nulla, di nuovo. Alessandra Celentano non si è arrabbiata, ma ha cercato di capire e di spiegare il suo punto di vista:

Tu devi capire che sei in un programma televisivo, siete fortunati e privilegiati e di esempio per quelli che vi guardano. Non puoi permetterti di avere questo comportamento, di non studiare cose che ti serviranno nella vita, di arrivare in ritardo. Bisogna avere rispetto per chi si prepara la lezione, per chi è qui per voi.

Valentin ha risposto che lui non deve essere un esempio per nessuno, che non toglie niente a nessuno comportandosi così, ma lui vuole ballare e non vuole fare altro:

Io quando esco di qua voglio chiamare mia mamma, mio papà e mia sorella e poi voglio ripassare le coreografie. Non voglio sprecare tempo a studiare cose che so che non mi serviranno a niente. Io non me ne faccio niente di queste cose.

La Celentano è rimasta molto colpita da questo discorso e ha chiesto anche a Giorgia e Talisa se la pensavano allo stesso modo. Le due ballerine, però, hanno detto di essere stimolate nel sapere di più del mondo della danza e che sarà utile nella loro vita. Javier, invece, era d’accordo con Valentin. (Continua dopo la foto)

Alessandra Celentano delusa da Javier

Chi segue Amici sa perfettamente che Javier è stato voluto fortemente da Alessandra Celentano per la sua bravura nella danza. Quando l’insegnante è in sala con il ballerino è molto contenta e soddisfatta di quello che vede. Purtroppo, però, anche Javier, come Valentin, si rifiuta di studiare la teoria. Ecco che cosa le ha detto:

Anche io non ho studiato, perché queste cose le ho studiate tre anni fa e adesso sono venuto qui per ballare, per dimostrare il mio talento.

L’insegnante ha risposto in questo modo:

Ma sei limitato come Valentin allora. Soprattutto tu, un giorno potresti diventare un coreografo e devi avere una grande cultura, non puoi essere ignorante. Ragazzi, è una questione di educazione, di rispetto, di mente aperta che vuole crescere. Non state facendo una bella figura.

Lasciati soli i ballerini, loro hanno continuato a discutere sull’argomento. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Amici 19? Questa presa di posizione di Javier e Valentin avrà delle conseguenze sulla loro permanenza nel programma?

Gli esami

I concorrenti del talent non possono mai abbassare la guardia. Infatti, sono costantemente monitorati dai professori e presto dovranno anche sostenere dei test scritti sule lezioni teoriche che hanno avuto in queste settimane. Chi non avrà la media del 6 sarà rimandato a gennaio e dovrà sostenere un esame al rientro dalla pausa natalizia. Se questo esame non sarà superato, il concorrente andrà direttamente in sfida con la possibilità di uscire. Voi che cosa ne pensate di questo ritorno al concetto di scuola?