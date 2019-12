Il Segreto spoiler spagnoli: un morto riappare a Puente Viejo

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto narrano di un colpo di scena davvero inatteso. Negli episodi in onda nella penisola iberica, molto presto, ci sarà un avvenimento molto bizzarro secondo il quale un personaggio morto riapparirà tra le vie di Puente Viejo.

Ma di chi si tratterà mai? Il protagonista che nelle puntate spagnole ha già perso la vita è Meliton Malquiades. Lo sceriffo è morto per mano di Fernando Mesia. Ad ogni modo, l’uomo riapparirà in vesti particolari.

Spoiler spagnoli: la ricomparsa di Meliton

Nelle puntate italiane de Il Segreto, la morte di Meliton non si è ancora verificata. Le trame, infatti, sono indietro di parecchi mesi in territorio nazionale, rispetto a quanto, invece, si sta verificando in Spagna. Lì, infatti, Meliton è caduto vittima della pazzia di Fernando. Quest’ultimo, in preda ad un momento di ira ha esploso dei colpi di pistola nel petto dello sceriffo causando la sua morte.

Stando a quanto emerso dagli spoiler spagnoli de Il Segreto, però, il suo personaggio non sparirà definitivamente dalla soap opera. Nel corso delle prossime puntate iberiche, infatti, l’uomo riapparirà per interagire con Tiburcio Comino, una delle persone a cui era maggiormente legato quando era in vita. Almeno per il momento, però, non è chiaro come accadrà questo ritorno, si ipotizza che il defunto possa ricomparire in sogno al marito di Dolores, oppure, sotto forma di visione.

Il Segreto: la follia di Fernando

Ciò che i telespettatori si stanno domandando, però, è per quale ragione lo spettro di Meliton sentirà il bisogno di palesarsi dinanzi il suo amico. Ad ogni modo, per vedere in Italia quanto svelato dagli spoiler spagnoli de Il Segreto dovremo aspettare un bel po’ di tempo.

La distanza temporale che intercorre tra gli episodi in onda su Antena 3 rispetto a Canale 5 è davvero notevole. Per tale ragione, è probabile che i telespettatori italiani assisteranno alla morte di Meliton e alla sua conseguente apparizione nel corso delle puntate in onda in estate o poco dopo. Quello che, tuttavia, è palese anche nelle puntate italiane è l’evidente pazzia del Mesia, il quale sta tenendo Maria in “ostaggio” nella sua tenuta.