Una Vita puntate spagnole: Rosina crede che Liberto abbia un’amante

Nei prossimi episodi della soap opera Una Vita, saranno tanti gli avvenimenti che metteranno in crisi i protagonisti. Ramon, vedendo la disperazione di Felipe per la morte di Celia, deciderà di raccontargli la verità sulla sua morte, salvo poi scomparire misteriosamente dal quartierino. Rosina invece, inizierà a sospettare che suo marito Liberto abbia un’amante.

Anticipazioni Una Vita: Felipe caccia Ramon da casa

Stando alle anticipazioni della fortunata soap opera spagnola, Ramon sarà stanco di vedere l’Alvarez Hermoso soffrire a causa della morte di Celia. Certo che l’avvocato l’abbia idealizzata, deciderà di confessargli la verità sul decesso della donna.

Il Palacios gli dirà che Celia, fuori di sé, ha tentato di rapire Milagros per poi togliersi la vita gettandosi dalla finestra. Felipe butterà Ramón fuori di casa, ma rifletterà seriamente sulle parole dell’amico. Nel frattempo, il commissario Méndez proseguirà con le indagini sulle origini di Genoveva, che si troverà presto in trappola. Samuel, dal canto suo, preferirà non intralciare le azioni del poliziotto, credendo di poter giovare delle eventuali scoperte.

Bellita apprenderà con dispiacere che la sua famiglia è sul lastrico, in quanto il raccolto delle olive è stato contaminato da batteri ed è ormai da bruciare. La giovane, con determinazione, deciderà così di tornare sul palco a cantare, sperando di racimolare qualche soldo per aiutare i suoi famigliari.

I sospetti di Rosina sul marito

Le anticipazioni di Una Vita proseguono con una furiosa Rosina che, notando dei movimenti sospetti di Liberto, sarà certa che abbia un’amante. Il giovane uomo le risponderà affranto di averle nascosto un prestito di denaro fatto a Samuel, oppresso dalle richieste insistenti dello strozzino Ariza.

Successivamente, Telmo e Mateo avranno modo di passare un po’ di tempo insieme grazie all’intervento di Ursula. La Dicenta avrà l’ingrato compito di consegnare una lettera d’addio scritta dalla Alvarado per il Martinez. Telmo fuggirà con il piccolo lontano da Acacias, facendo infuriare Eduardo. Nonostante le minacce, Lucia non dirà nulla al perfido marito.

La scomparsa misteriosa di Ramon

Genoveva si sfogherà con Samuel, dicendogli di essere stanca di essere seguita dal commissario Méndez, pregandolo di intervenire. Mentre alcuni abitanti si metteranno d’impegno per salvare la pala d’altare della Vergine, ecco che Bellita darà loro una splendida notizia: tornerà a seguire la sua grande passione, la musica. Le anticipazioni di Una Vita raccontano inoltre che Ramon si allontanerà misteriosamente da casa sua. Antonito e Lolita saranno molto preoccupati: dove sarà finito?