Un posto al sole, anticipazioni 23 dicembre: Otello si stabilisce da Renato

Dopo la consueta pausa del weekend, la soap partenopea Un posto al sole tornerà nuovamente in tv lunedì 23 dicembre con la puntata numero 5401. Le anticipazioni sono succulente e riguardano gran parte degli abitanti di Palazzo Palladini. La vicenda di Clara continuerà ad assumere delle sfumature sempre più grottesche.

Nell’appuntamento di lunedì vedremo che rischierà di compromettere la serenità familiare delle Poggi! Angela e Giulia, infatti, si scontreranno a causa di una divergenza di opinioni. Ci saranno grosse novità anche su Arianna e Andrea, ma quello la situazione più esilarante è quella di Otello il quale andrà a vivere da Renato.

Anticipazioni Un posto al sole, trama del 23 dicembre

Angela vivrà delle difficoltà con sua madre Giulia poiché le due donne si ritroveranno ad avere dei punti di vista molto differenti per quanto riguarda la questione Clara. Quest’ultima continuerà ad essere in balia di Alberto e non avrà la più pallida idea di come comportarsi.

A causa dell’amore che prova per il suo ex datore di lavoro, la bella cameriera dai capelli biondi potrebbe anche farsi manipolare! E mentre la povera Clara si ritroverà a crogiolarsi nei suoi dubbi, una coppia molto amata sorprenderà i telespettatori con un cambio di programma a dir poco sorprendente.

Dopo aver detto ‘No’ ad Andrea ed essersi rifiutata di mollare tutto per seguirlo a Londra, Arianna cambierà idea. La Landi, per non perdere il suo amato, si deciderà a volare con lui all’estero. Durante il viaggio in aereo, la coppia conoscerà un passeggero inaspettato che li terrà compagnia per tutta la durata del volo. Di chi si tratterà?

Spoiler UPAS

Renato si farà incastrare da suo cognato Raffaele e si ritroverà a vivere sotto lo stesso tetto di Otello. Il pensionato, da quando ha discusso con Teresa, ha movimentato la vita dei suoi amici portandoli addirittura ad un passo dall’esaurimento nervoso. Come andrà a finire la convivenza con Renato?

Nelle prossime puntate di Un posto al sole assisteremo all’arrivo di Viviana, colei che ha trascorso una notte di fuoco con Filippo. La donna soggiornerà nel Bed & Breakfast di Serena minacciando la serenità coniugale! La cruciale verità del tradimento di Filippo verrà a galla?