Una Vita anticipazioni: Espineira prova a uccidere Lucia

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita assisteremo ad un triste avvenimento per Luica, le anticipazioni, infatti, parlano di una bruttissima caduta di cui si renderà protagonista. Dopo le innumerevoli peripezie circa le maledizioni legate al loro matrimonio, Lolita e Antonito riusciranno, finalmente, a convolare a nozze.

Tale giorno di festa e allegria, però, sarà rovinato da uno spiacevole avvenimento che colpirà Lucia. Il priore Espineira, infatti, deciderà di attentare alla vita della giovane Alvarado per impossessarsi della sua eredità. Riuscirà a cavarsela la fanciulla?

Una Vita: Lucia accetta di sposare Samuel

A seguito dell’arrivo di Fra Guillermo, Padre Telmo deciderà di allontanarsi definitivamente da Lucia. La fanciulla, quindi, deciderà di accettare di convolare a nozze con Samuel. Il priore Espineira, però, non sarà affatto contento della cosa. Il protagonista, infatti, voleva scoppiasse uno scandalo tra Telmo e Lucia in modo che quest’ultima si sentisse costretta a chiudersi in convento.

L’unico obiettivo del priore è quello di impossessarsi della grande eredità dell’Alvarado. Le nozze con Samuel, dunque, gli faranno sfumare per sempre questo suo obiettivo, pertanto, risulterà necessario giocare d’anticipo. Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, infatti, svelano che in occasione del matrimonio di Lolita e Antonito, Espineira attenterò alla vita della giovane.

Anticipazioni: Espineira vuole uccidere l’Alvarado

L’uomo è consapevole del fatto che se l’Alvarado dovesse morire prima di convolare a nozze con Samuel, tutta la sua eredità sarà destinata alla Chiesa. Proprio per tale ragione, incomincerà a credere che l’unico modo per perseguire il suo obiettivo sia quello di sbarazzarsi di lei. Il priore metterà in atto un piano davvero malvagio proprio durante le nozze tra Lolita e Anronito.

Lucia si allontanerà un attimo per andare a recuperare il regalo da dare ai novelli sposi. Nel momento in cui ritornerà, però, si accingerà a scendere le scale e rimarrà vittima di una rovinosa caduta. Espineira, infatti, farà ungere le scale in modo da renderle scivolose. Secondo le anticipazioni di Una Vita, Lucia perderà conoscenza ma, per fortuna, riuscirà a salvarsi grazie al pronto intervento di Padre Telmo, il celebrante delle nozze.