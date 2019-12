Andrea Zelletta ha fatto una bella sorpresa alla sua Natalia Paragoni. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne, Andrea e Natalia: arriva l’anello di fidanzamento

Il pubblico di Uomini e Donne ha visto recentemente Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ospiti del trono classico. La coppia, nata nel programma lo scorso maggio, sta andando avanti nella relazione con molto entusiasmo e amore. Infatti, Andrea Zelletta, in occasione della festa di compleanno di Natalia, ha fatto un gesto molto importante. Ha preso il microfono in mano e ha detto:

Natalia dice che non faccio mai sorprese. Sappiamo tutti che lei è la mia fidanzata, ma oggi vorrei ufficializzarlo.

Poi è andato a prendere una piccola scatola e Natalia l’ha aperta tra le lacrime. Andrea ha regalato a Natalia l’anello di fidanzamento. Ovviamente è ancora presto per parlare di matrimonio, ma chissà. Forse questa coppia ci riserverà ancora altre sorprese. (Continua dopo la foto)

La storia di Andrea e Natalia

Ma vi ricordate come sono iniziate le cose tra di loro? Natalia, in realtà, era a Uomini e Donne come corteggiatrice di Ivan Gonzalez e Andrea è arrivato nel programma come nuovo tronista. Tra di loro c’è stato subito qualcosa. Lei l’ha trovato un bellissimo ragazzo, lui l’ha notata e ha deciso di corteggiarla. Dopo alcune settimane, infatti, Natalia è diventata una corteggiatrice di Andrea.

Il percorso è stato molto turbolento. Andrea ha baciato praticamente tutte le sue corteggiatrici, ma alla fine sono rimaste solamente Natalia e Klaudia. Come si dice, al cuor non si comanda, e Andrea ha sempre sentito qualcosa di più per Natalia. Adesso stanno vivendo la loro storia d’amore dallo scorso maggio e sono pronti per la convivenza.

Le ultime coppie nate a Uomini e Donne

Andrea e Natalia sono l’unica coppia sopravvissuta della seconda parte della scorsa stagione. Infatti, con loro sono usciti anche Giulia Cavaglia e Manuel Galiano, Angela Nasti e Alessio Campoli. Queste storie, però, sono durate un paio di settimane.

È andata meglio, invece, a Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che erano usciti nella prima parte della stagione. Tra loro va tutto a gonfie vele. Recentemente sono usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi anche Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli.