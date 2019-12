Filippo Nardi rompe il silenzio sul flirt con Barbara D’Urso: “Voglio convivere”

Da mesi, ormai, non si sta facendo altro che parlare del presunto flirt tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi. Per tutto questo tempo, infatti, sui social sono stati disseminati moltissimi indizi che facessero pensare, quanto meno, ad una forte simpatia esistente tra i due.

Lady Cologno, però, in più occasioni ha smentito di avere una relazione con l’ex concorrente del GF. Tuttavia, stando a quanto emerso dalle ultime dichiarazioni del bell’inglese su Nuovo, pare che le cose non stiano esattamente così.

L’intervista di Filippo Nardi sul flirt con Lady Cologno

Filippo Nardi ha rilasciato un’intervista su Nuovo nella quale ha parlato dell’ipotetico flirt con Barbara D’Urso. L’ex gieffino ha esordito dicendo di non riuscire a specificare il tipo di sentimento nato tra i due. Ad ogni modo, una cosa è certa, se la conduttrice dovesse chiamarlo nel bel mezzo della notte per un problema all’auto, lui si fionderebbe immediatamente.

Questo, dunque, dimostra che tra i due si sia creato un legame parecchio forte. Tuttavia, queste non sono le uniche dichiarazioni trapelate. In seguito, infatti, Nardi si è sbottonato un po’ di più ed ha svelato che, in realtà, avrebbe chiesto alla presentatrice di andare a vivere insieme. Quest’ultima, però, sembra abbia declinato palesemente la proposta. Il motivo risiede nel fatto che entrambi hanno bisogno dei loro spazi e non son affatto disposti a rinunciare ad alcune libertà.

La proposta indecente declinata da Barbara D’Urso

Il protagonista, però, ha detto di avere una soluzione, ovvero, quella di andare a vivere in due appartamenti separati ma presenti nello stesso palazzo in modo da preservare le proprie abitudini e la privacy. Con queste confessioni pare proprio che Filippo Nardi abbia confessato l’esistenza di un flirt con Barbara D’Urso.

Infine, l’ex concorrente del Grande Fratello ha ammesso di avere in mente alcuni viaggi da fare con la dama in giro per l’Italia. Il suo più grande desiderio, infatti, pare sia quello di conoscere sempre più a fondo la conduttrice di Pomeriggio 5 e tirare fuori la sua umanità e sensibilità. Al protagonista piacerebbe che, per una volta, la D’Urso fosse la protagonista di un programma dedicato a lei.