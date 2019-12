Clizia Incorvaia, al Grande Fratello Vip: “Sarcina ha paura di me”

E’ ufficiale, Clizia Incorvaia sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La giovane, ex moglie di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ha rivelato qualcosa di inaspettato proprio su di lui. La Incorvaia ha confessato di recente cosa l’ha spinta a prendere la decisione di entrare nella casa del Gf.

Secondo quanto da Clizia, uno dei tanti motivi è proprio la figlia che ha avuto con Francesco. Infatti, l’ex compagna di Sarcina ha detto di aver accettato per via del congruo cachet che percepirà con la sua partecipazione al reality. Il suo desiderio è quello di provvedere al meglio ai bisogni della bambina e di avere anche una certa indipendenza economica.

Clizia Incorvaia ha sofferto per la separazione con Sarcina

La separazione con Sarcina ha portato molta sofferenza nella vita della Incorvaia, anche se alcune dichiarazioni l’hanno messa in cattiva luce. Per molto tempo, infatti, sono girate delle indiscrezioni che hanno gettato ombre su Clizia, che però ha spazzato via mettendosi in gioco. In questi ultimi mesi è stata al centro del gossip per via del divorzio con il suo ex, ma ora vuole far capire chi è veramente.

In un’intervista a Grazie ha dichiarato che sa di essere ingenua, ma al Grande Fratello Vip vuole mettersi in luce senza filtri. Spesso è stata indicata come una donna poco seria, e questo non le va a genio. Con grande rammarico ha dovuto lottare con dei pregiudizi che le hanno messo addosso solo parole offensive. Anche Scamarcio l’ha definita una strega, cosa che le è dispiaciuta moltissimo.

La Incorvaia ha detto che Sarcina ha paura di lei

Dalle dichiarazioni della Incorvaia pare però che Sarcina non abbia preso bene la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Infatti, pare che la tema e che ha paura di ciò che potrebbe rivelare visto che sarà tutto il giorno sotto le telecamere.

Clizia ha anche aggiunto che a lui non importa nulla se la figlia rimane per un periodo sola senza di lei, ma teme invece che si sappia cosa ha combinato in passato. La Incorvaia si riferisce ai suoi continui tradimenti e ai suoi modi poco galanti. La storia fra la coppia è terminata a causa del tradimento di lei con Riccardo Scamarcio, anche se l’attore ha sempre negato.