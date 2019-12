Meghan Markle, la foto con il primo fidanzato a 16 anni è virale sul web (FOTO)

La foto da ragazzina di Meghan Markle con il primo fidanzato fa il giro del web

L’abbiamo vista in tante occasioni regali, nei film e al cinema, ma da ragazzina ancora no. Stiamo parlando di Meghan Marhle, oggi duchessa di Sussex, della quale è comparsa sui social uni scatto inedito. La bella Meghan è infatti immortalata in una foto risalente al 1997, in occasione dell0’anteprima del ballo di Natale. All’epoca aveva sedici anni e nella foto è ritratta insieme al fidanzato dell’epoca.

La foto ha suscitato clamore e curiosità, proprio perché adesso la Markel fa parte della famiglia reale inglese. E poiché raramente si possono cogliere dettagli inediti sui componenti reali, questa foto è stata una vera sorpresa, tanto da essere diventata virale.

Lo scatto inedito di Meghan Markle suscita curiosità

In realtà da quanto è entrata a far parte della famiglia reale inglese la bellissima Kate Middleton ha portato una ventata di novità nel contesto. Con la sua bellezza e la sua solarità, Kate ha rivoluzionato l’austerità della famiglia reale, sia nel vestire che nei modi. Genuina e innamorata del principe William, anche lei è una ragazza come le altre e non fa pesare a nessuno il suo ruolo.

Adesso anche la Markel, entrata a far parte dopo di lei della famiglia, agisce allo stesso modo, e anche lei è molto spontanea. Ogni tanto uscire fuori dalle righe è normale, e la foto pubblicata sui social la mostra in una veste inedita. Meghan è ripresa nello scatto sorridente e in compagnia di quello che all’epoca del liceo era il suo fidanzato.

Meghan con il fidanzato Luis Segura, compagno di liceo

La foto inedita della duchessa di Sussex, oggi moglie di Henry e madre del piccolo Archie, è stata pubblicata sull’account Instagram velvetcoke Meghan Markle. Sempre bellissima e sorridente, era in compagnia di quello che era il suo compagno. Il giovane si chiama Luis Segura e frequentavano lo stesso liceo, l’Immaculate Heart High School di Los Angeles. La coppia è stata immortalata durante il ballo natalizio del 1997.

Era il primo fidanzato per Meghan, ed era molto giovane, aveva infatti appena 16 anni. La foto è stata molto apprezzata dagli utenti che l’hanno condivisa e in poco tempo è diventata virale. La Markle suscita interesse e curiosità, come d’altronde ogni membro della casa reale, ma gli utenti non hanno mancato di notare la sua bellezza.