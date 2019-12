Simona Ventura fa delle dichiarazioni su Raffaella Carrà, “Mi sembrava una persona diversa”

Arrivano indiscrezioni da parte di Simona Ventura su Raffaella Carrà, la conduttrice si aspettava un’accoglienza diversa

Ospite de La Confessione, Simona Ventura farà delle rivelazioni su Raffaella Carrà. Nella puntata la conduttrice risponderà infatti alle domande di Peter Gomez, e racconterà delle cose inedite proprio sulla Carrà.

SuperSimo pare sia rimasta delusa dal comportamento della showgirl, e ha detto chiaramente che si aspettava una persona diversa. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi rivelerà anche dei dettagli retroscena sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Nell’intervista di Peter Gomez, la Ventura dichiara quindi parlerà di tante cose, sia dei momenti belli della sua vita che di quelli brutti. Simona è stata per qualche tempo lontana dalla tv, e quando pensava che il suo tempo era finito, la De Filippi la chiama per condurre Selfie. Tante le cose da ricordare con gioia, la nascita dei figli, mentre sofferenze ha portato la separazione con Stefano Bettarini.

Simona Ventura dispiaciuta per l’accoglienza della Carrà

Per fortuna molte cose le ha superate da tempo e oggi è felice della sua nuova vita. Durante l’ospitata a la Confessione la Ventura ha rivelato dei retroscena che riguardano la Carrà. Questi retroscena risalgono ai tempi del loro primo incontro, che lasciò in Simona una profonda delusione. La Raffa nazionale per la Ventura era un idolo, un simbolo da imitare.

Peccato però che quando ha avuto l’onore di incontrarla l’impressione non ha eguagliato le aspettative. Nell’intervista ha infatti raccontato che la Carrà la voleva per Carramba, e l’aveva cercata tanto per farla andare nella sua trasmissione. Simona ha rivelato che si aspettava un’accoglienza diversa dalla conduttrice, ma evidentemente fra loro non c’è stata affinità. Per lei comunque va bene lo stesso, alla fine ognuno ha un proprio carattere.

La lunga carriera della Ventura

Tutte le esperienze sono utili per raggiungere gli obiettivi e il successo, e anche la delusione con la Carrà fa parte del suo bagaglio. A piccoli passi è riuscita a diventare la grande conduttrice che è oggi. Nell’intervista ha anche parlato del suo rapporto con Lele Mora e Fabrizio Corona.

Dell’ex reporter ha detto che prima era una persona corretta, poi si è fatto prendere la mano ed è diventato una persona dalla mente contorta. La Ventura ha condotto trasmissioni di grande successo e la sua solarità e professionalità sono indiscutibili.