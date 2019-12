Juan Luis sbotta contro Uomini e Donne e se ne va: “Come vi permettete?” (VIDEO)

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata parecchio movimentata specie a causa della sfuriata che ha fatto Juan Luis contro la maggior parte dei protagonisti del programma. Gli animi si sono accesi nel momento in cui è spuntato fuori l’argomento relativo alla presenza di alcune locandine sulle quali era apposta l’immagine del cavaliere.

Da questo, molti presenti hanno preso spunto per accusare il protagonista di sfruttare Gemma e la trasmissione solo per scopi legati al business. Ciano, però, ha perso le staffe ed ha dato luogo ad una scenata molto forte.

Le accuse contro Juan Luis

La storia tra Juan Luis e Gemma sta contraddistinguendo la maggior parte delle puntate del trono over di Uomini e Donne. I due si stanno frequentando da circa due mesi, eppure pare che l’uomo non sia ancora riuscito a provare qualcosa di forte per la dama. Quest’ultima, invece, non ha nascosto di provare un sentimento molto importante per lui. Nel corso dell’ultima messa in onda della settimana, però, gli animi si sono parecchio surriscaldati quando Gianni ha parlato di alcune locandine relative a delle serate che avrebbe dovuto fare Juan.

Gemma, inoltre, ha rivelato che il cavaliere le ha più volte chiesto di raggiungerla a Napoli in modo da presentarla ai suoi amici e portarla in giro per locali. La maggior parte dei presenti ha interpretato questa specifica volontà del cavaliere come un tentativo di “sfruttare” l’immagine della dama per business. (Continua dopo il video)

Juan si sfoga e lascia Uomini e Donne

Nel momento in cui Juan Luis si è trovato tutti i presenti a Uomini e Donne contro non ci ha più visto ed ha sbottato in modo furioso. Il protagonista ha detto: “Come vi permettere”. In seguito, Gianni Sperti e alcuni esponenti dei due parterre hanno esortato l’uomo ad andare via. Messo alle strette, quest’ultimo ha chiesto a Gemma di uscire per poter parlare lontano da sguardi indiscreti.

A seguito di questo confronto, Ciano è andato via lasciando Gemma tra le lacrime. La donna si è accasciata sulla spalla di Tina e si è lasciata andare ad uno sfogo. In seguito, la Cipollari ha chiamato il medico per far visitare la Galgani. Il dottore le ha misurato la pressione, la quale è risultata un po’ alterata.