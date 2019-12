Maria De Filippi dura sui social, poi confessa: ‘Alcuni ragazzi di Amici hanno pensato di ritirarsi’

Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato come i ragazzi di Amici vivono i commenti che leggono sui social. Ecco tutti i dettagli

Maria De Filippi e il rapporto con i social

Si sa che Maria De Filippi non possiede profili social di nessun tipo e se deve dare comunicazione di qualcosa lo fa attraverso le pagine ufficiali dei suoi programmi. Tuttavia, vista la crescente attenzione verso quel mondo, anche da parte dei ragazzi, la conduttrice ha iniziato ad interessarsene. Infatti, in una recente intervista a FanPage.it Maria ha confessato:

I social li guardo e li leggo ormai da tempo. All’inizio ero un po’ colpita e spaventata, poi ho imparato a leggerli.

La conduttrice ha svelato che, in particolare i ragazzi di Amici, sono molto condizionati da quello che si scrive sui social su di loro. Ecco le sue parole:

Io vedo che dopo la puntata del sabato, i ragazzi vanno a casa, leggono i social e il giorno dopo tornano disperati. Non guardano mai i complimenti, il complimento non gli dà fiducia, non li rassicura.

Insomma, un po’ come capita nella vita di tutti i giorni, una cosa positiva si accantona in poco tempo, mentre la cosa negativa martella in testa a lungo:

Se dici ad una ragazza di 20 anni che è un cesso, quell’insicurezza che hai a 20 anni ti sovrasta. E piangono e cambiano completamente. C’è gente che ha pensato di ritirarsi.

Ma cosa pensa Maria del talento dei ragazzi scelti per fare Amici? Secondo lei tutti quei ragazzi sono nati con un talento, però poi devono essere bravi a coltivarlo e a rafforzarlo. Secondo la conduttrice è facile raggiungere il successo, ma è mantenere quel successo la parte difficile.

Le ultime novità di Amici 19

C’è una ragazza in particolare che ad Amici 19 ha vissuto molto male le critiche dei social: Martina Beltrami. Abbiamo visto più volte Maria De Filippi starle vicino e consolarla dopo che lei aveva letto commenti negativi sul suo conto. Tuttavia, anche altri ragazzi hanno paura e si sentono un po’ bloccati: basti pensare a Nyv o a Francesco.

Adesso nella scuola sono in 16 e questa settimana tutti i ragazzi hanno sostenuto i testi scritti in tutte le materie. Alcuni sono stati promossi, altri rimandati. A gennaio i rimandati dovranno sostenere un esame, se questo non verrà superato il concorrente andrà direttamente in sfida.

Valentin e Javier si stanno rifiutando di studiare la teoria e per questo si sono scontrati con Alessandra Celentano, la quale ha provato a fare capire ai due ballerini che nella vita serve la cultura nella loro materia. Tuttavia, Valentin si è rifiutato di fare il test e per questo ha ricevuto la maglia rossa della sfida. Voi che cosa ne pensate? È giusto che i ragazzi del programma si avvicinino di più al concetto di scuola oppure no?