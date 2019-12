Amici 17: Emma Muscat pubblica il nuovo singolo, nel video c’è un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Emma Muscat ha pubblicato il video del suo nuovo singolo. Il protagonista è un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Amici 17: Emma Muscat pubblica il nuovo singolo, nel video un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Emma Muscat è un’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. La cantante ha partecipato alla diciassettesima edizione in cui ha trionfato Irama. Durante il corso del talent Emma ha avuto qualche difficoltà iniziale, ma poi ha trovato la sua grinta ed è arrivata alla semifinale. Il programma le ha dato anche un nuovo amore. Emma ha avuto una storia di quasi un anno con il rapper Biondo.

In questi giorni è uscito il suo nuovo singolo Vicolo Cieco e, a sorpresa, nel video c’è un amatissimo ex corteggiatore di Uomini e Donne: Luca Daffrè. Vi ricordate di lui? (Continua dopo la foto)

Luca ha corteggiato Teresa Langella senza grandi risultati e poi è stato richiamato in studio da Angela Nasti. Quest’ultima l’ha portato anche fino alla fine, ma poi ha deciso di scegliere il suo rivale Alessio Campoli. Luca lavora molto sui social e in tv ed è testimonial di numerosi brand.

Gli amori di Emma

Tempo fa si vociferava che tra Emma e Luca ci fosse del tenero, ma sono voci che non sono mai state confermate o smentite. Dopo la fine della sua storia con Biondo, Emma è stata accostata prima ad Alberto Urso (vincitore di Amici 18) e poi a Federico Rossi. Si diceva che Federico e Emma avevano avuto una storia segreta, quando lui era fidanzato con Paola Di Benedetto e che fosse stato questo il motivo della loro rottura.

Il successo dei concorrenti di Amici

Tutti i ballerini che hanno messo piede ad Amici di Maria De Filippi hanno poi trovato lavoro e questo è motivo di orgoglio per la conduttrice e per lo staff del talent. Per i cantanti la situazione è un po’ diversa, non tutti riescono poi a inserirsi nel panorama musicale e discografico.

Tuttavia, ci sono cantanti che dopo 10 anni hanno ancora molto successo: basti pensare a Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Poi Giordana Angi, Alberto Urso, Emma Muscat, Biondo, Irama stanno avendo una grandissima popolarità e sono spesso ai primi posti delle classifiche ancora oggi.