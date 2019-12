Uomini e Donne, Gemma Galgani confessa: ‘Piccola riserva su Riccardo’, poi il consiglio al cavaliere

Gemma Galgani ha dato la sua opinione sugli ultimi avvenimenti tra Ida e Riccardo e ha dato un consiglio al cavaliere. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: lieto fine tra Ida e Riccardo

Ida e Riccardo hanno emozionato, intrattenuto e incuriosito molto i telespettatori di Uomini e Donne. Si sono conosciuti due anni fa nel programma di Maria De Filippi e il loro rapporto è sempre stato molto complicato, fatto di molti alti e bassi. Per riuscire a trovare un equilibrio hanno anche deciso di partecipare a Temptation Island e alla fine del programma si erano fatti grandi promesse. Dopo qualche mese, però, Riccardo ha lasciato Ida.

A settembre entrambi sono tornati a Uomini e Donne da single, ma mentre lui riusciva ad uscire con altre, lei continuava a piangere per lui. Quando anche lei stava riuscendo ad andare avanti, Riccardo ha fatto un gesto a sorpresa. Le ha scritto una lettera confessandole i suoi sentimenti.

Per un mese e mezzo hanno provato a ricostruire la loro storia, ma sono ricominciati i litigi. Lei voleva mettere fine a tutto e lui ha sorpreso tutti ancora una volta: ha tirato fuori dalla tasca un anello e le ha chiesto di sposarlo. Dopo un po’ di titubanza, alla fine Ida ha ceduto e adesso sembrano più sereni e intenzionati davvero ad arrivare alle nozze.

Gemma Galgani: l’opinione su Ida e Riccardo e i consigli al cavaliere

Gemma Galgani è stata testimone di questa storia d’amore sia perché presente nel parterre femminile, sia perché è una grande amica di Ida. Gemma, infatti, è stata molto vicino alla dama quando soffriva per Riccardo. Ecco che cosa ha raccontato attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine:

Da amica sono sempre stata vicina a Ida accogliendo semplicemente le sue paure, condividendo i momenti difficili. Quella mia e di Ida è un’amicizia profonda, fatta di silenzi e di telefonate alle quattro del mattino per sfogarci. Agosto è stato un periodo difficile per Ida e io e altre sue amiche abbiamo provato a distrarla. A Ferragosto ha ritrovato il sorriso e avrei voluto che nessuno glielo spegnesse mai più.

Per un istinto di protezione Gemma non è molto convinta di Riccardo:

Ho una piccola riserva verso Riccardo, che vorrei non graffiasse questa storia con polemiche: dovrebbe concentrarsi di più sul conquistare quotidianamente Ida e renderla serena.

Infatti, la dama ha anche voluto dare un consiglio al cavaliere:

La cosa più importante è accettare Ida così com’è, senza pretendere che sia come la vorrebbe lui. Non bisogna pensare di volere la persona giusta ma di essere la persona giusta.

Tuttavia, Ida e Riccardo si stanno impegnando davvero molto per far andare bene le cose tra loro questa volta. Sui social si sono da poco mostrati insieme e sorridenti. Hanno ammesso che forse c’è una data di matrimonio e che sicuramente quel giorno come testimone di nozze vorranno Gemma. Voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con questa scelta?