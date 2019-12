William e Kate in crisi? Il gesto non passa inosservato

William e Kate potrebbero essere ai ferri corti: un gesto della duchessa lascia pensare

La famiglia reale britannica riscuote sempre un certo fascino sia sui sudditi della corona che sul mondo intero. Tra le poche monarchie ancora regnanti in Europa, a suscitare grande attenzione sono soprattutto le vicende della nuova generazione: da William e Kate ad Harry e Meghan. Indipendentemente da su chi ricada la preferenza, certamente i quattro personaggi in questione non passano inosservati.

I fratelli hanno sempre mostrato un profondo legame, rafforzatosi dopo la scomparsa della madre Lady Diana. Ma negli ultimi mesi si sono tristemente allontanati e anche se ai microfoni dichiarino affetto, conducono esistenze parallele.

Da quando Meghan ha fatto irruzione nella famiglia reale molto è cambiato e se sull’ex attrice di Suits circolano voci su un presunto secondogenito in arrivo, la coppia costituita da William e Kate fa altrettanto parlare.

Cattivo presentimento

I duchi di Cambridge, stando ai tabloid d’oltremanica, sarebbero in profonda crisi ed alcune prove video suffragherebbero la tesi. Perché su eventuali problemi in atto se ne discute da tempo ormai, tutti però rumor fini a sé stessi, senza uno straccio di prova. In questa occasione però il discorso cambia, eccome se cambia.

Nulla che faccia scattare l’allarme, semmai un’avvisaglia su possibili incomprensioni in seno a Buckingham Palace, dove attualmente i due ancora vivono. È quasi naturale dispiacersi, infatti William e Kate hanno sempre rappresentato la moderna famiglia. Felicemente genitori di tre figli, lei appare una madre assolutamente devota ed irreprensibile, un meraviglioso esempio glamour, la prediletta dal popolo per salire un giorno sul trono con il principe William.

William e Kate non sono più uniti?

Sull’emittente britannica BBC è andato in onda A Berry Royal Christmas, una festa di Natale nel palazzo di corte. Tra gli ospiti, presenti pure lo staff e i volontari di alcune associazioni solidali. E un gesto della moglie di William ha scosso gli animi. Mentre William e Kate conversavano con gli ospiti, l’uomo ha tentato di fare una carezza alla moglie, lei lo ha scansato velocemente.

Che succede? I rapporti sono ai minimi storici? Magari è semplicemente un episodio isolato, dettato da una recente litigata come qualsiasi altra coppia normale, solamente nel loro caso l’enfasi data è ovviamente massimo. Oppure la Middleton ha semplicemente seguito alla lettera il protocollo: gesti affettuosi in pubblico sono infatti caldamente sconsigliati. Attendiamo fiduciosi aggiornamenti.