Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? Lei è una molto nota ai fan

Eros Ramazzotti potrebbe aver ritrovato la serenità con una ex

Eros Ramazzotti a un ritorno di fiamma? La possibilità esiste. O, almeno, così riportano alcune voci circolate nelle scorse ore. Poi se ciò corrisponda al vero non è dato stabilirlo, senz’altro l’ipotesi risulta già ora molto suggestiva, anche perché il cantautore italiano ha avuto sempre donne bellissime, e molto famose. Il gossip diventa rovente perché sembra si stia riavvicinando ad una ex.

Difatti, è scattato il toto-nomi, uno più suggestivo dell’altro, uno più incredibile dell’altro. Probabilmente, l’ex in questione è Marica Pellegrinelli. Attenzione: probabilmente perché la fonte evita di entrare troppo nel dettaglio, semplicemente riporta quanto starebbe accadendo in questi giorni. E magari il discorso rimane sul vago per non rovinare il momento e togliere il buonumore ai diretti interessati, accorti sulla vita privata.

Arde la fiamma della passione?

Una cosa è sicura: i rapporti tra Eros Ramazzotti e Marica sono buoni, anzi ottimi, per il bene innanzitutto dei loro figli. Fin dai primi momenti: dopo la rottura Eros intervenne in difesa della donna, subissata di critiche una volta scoperta la dolce affinità con l’imprenditore Charley Vezza. La modella passerebbe un periodo idilliaco con Charley. Addirittura si mormora che sia incinta, perché ad un party meneghino si sarebbe più volte toccata la pancia.

Un indizio in grado di scatenare i curiosi. Eppure, le vie dell’amore sono infinite e forse è scattata nuovamente la scintilla tra lei e il musicista. Questa è stata l’estate dei grandi amori rinati, fra cui quello più chiacchierato tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: chi può escludere lo scenario? Spetta alle parti chiamate in causa fornire delucidazioni, ma per ora non ci sono state né conferme né tanto meno smentite.

Eros Ramazzotti: riavvicinamento con una ex compagna

Il pettegolezzo sull’eventuale ritorno di fiamma viene riportato dal settimanale Oggi, il quale nell’ultimo numero in edicola sostiene che Eros stia trascorrendo un periodo sereno e ricco di novità. Persone vicine credono che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie alla ritrovata intesa con una persona insieme a cui in passato aveva avuto un’intensa relazione.

Il giallo infonde ulteriore pathos: ci saranno conferme o smentite? La storia tra Marica ed Eros ha dato sempre la sensazione di solidità e, chissà, la temporanea pausa potrebbe aver fatto loro capire che il sentimento è ancora vivo.