Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020: le teorie trovano conferma

Al Bano Carrisi e Romina Power potrebbero esibirsi al Festival di Sanremo 2020

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2020, vuole puntare su consolidate certezze, su Al Bano Carrisi e Romina Power. Gli anni passeranno pure, però la coppia resta nel cuore degli italiani.

I due calcarono l’Ariston per l’ultima volta nel 2015, gridarono Felicità e gli ascolti impazzirono. Questo non è un periodo facile nella vita del cantante di Cellino San Marco, che ha da poco detto addio all’adorata mamma Jolanda. Riprendersi la scena della ribalta in Liguria gli ritrasmetterebbe entusiasmo.

Lo stesso Al Bano Carrisi, ospite a Porta a Porta, ha confermato le indiscrezioni sulla kermesse canora. Ci sarà, in qualità di ospite d’onore. Come concorrente non ha più l’età, sebbene per lui la manifestazione sia soprattutto una competizione. In totale, vanta sedici presenze nella categoria Big e due da super ospite, oltre a un trionfo: era il 1984 e Al Bano Carrisi e Romina Power vinsero con Ci Sarà.

Raggiunto telefonicamente da Libero, l’artista, 76 anni, spiega di trovarsi attualmente a Santiago de Compostela, ma il giorno successivo si sarebbe messo al lavoro. Dopo un cancro, un infarto e un’ischemia ha ancora un’energia invidiabile. Nel 2017 annunciò che si sarebbe ritirato l’anno seguente, tirando poi i remi in barca.

Certezze e ipotesi

In occasione della 70esima edizione, Amadeus sta preparando un Festival spaziale, degno della ricorrenza speciale. Oltre all’ipotesi Al Bano e Romina, Roberto Benigni, Fiorello e Tiziano Ferro (presente in tutte e cinque le serate) hanno dato conferma; Jovanotti, parola di ‘Fiore’, ha invece preferito all’ultimo andare a girare il Perù in bici.

Gli interrogativi divampano soprattutto sul cast femminile. Da quanto sembra, Amadeus intenderebbe farsi accompagnare da due signore a sera, per un totale di 10. Al momento circolano sei nomi: Monica Bellucci, Antonella Clerici, Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Georginia Rodriguez.

Al Bano e Romina ospiti speciali?

In un primo momento Al Bano Carrisi e Romina Power venivano dati nella sezione Big. Non sarà così. I prescelti sapranno tenere alta la bandiera? Nella puntata speciale de I Soliti Ignoti, prevista il 6 gennaio su Rai 1, verranno ufficializzati.

La sua playlist di 22 canzoni è pronta ed almeno una decina sono rimasti fuori con dispiacere, fa sapere il presentatore ravennate nella conferenza stampa, la prima indetta direttamente all’Ariston. Intanto i telespettatori hanno conosciuto gli 8 finalisti di Nuove Proposte.