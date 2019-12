Beautiful, anticipazioni puntata di domenica 22 dicembre: Bill e Katie tornano insieme?

Appuntamento domenicale della soap opera statunitense di Canale 5

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato agli spoiler sulla serie statunitense di Canale 5 Beautiful. Il primo appuntamento in assoluto è stato trasmesso sull’emittente CBS dal 1987, mentre in Italia lo sceneggiato va in onda negli Anni Novanta prima su Rai Due e successivamente su Canale 5.

A cosa assisterà il pubblico italiano nel prossimo episodio della serie che andrà in onda anche domani pomeriggio, domenica 22 dicembre 2019 alle 14.10 subito dopo L’arca di Noè, la storica rubrica del Tg5? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo dove troverete tutti gli spoiler dettagliati.

Spoiler Beautiful: Thorne sospetta di Bill e Katie

Gli spoiler della prossima puntata della soap opera americana Beautiful in onda domani pomeriggio, domenica 22 dicembre 2019, svelano che Thorne ripenserà alla cena nella quale ha visto Katie e Bill sulla stessa lunghezza d’onda. Quindi il Forrester inizierà a pensare ad un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Katie e Thorne parleranno della cena e la Logan ammetterà che le cose con lo Spencer stanno andando finalmente per il verso giusto. La sorella di Brooke ringrazierà il marito per la comprensione e dirà che la presenza di Bill non intaccherà l’amore che prova per lui. L’uomo ammetterà di vederla felice del cambiamento dell’ex, ma lei ribadirà ancora una volta di amare solo lui. Cosa accadrà? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la serie statunitense di Canale 5.

Beautiful, anticipazioni: Flo vuole dire la verità ad Hope sulla falsa morte di Beth

Gli spoiler sugli episodi statunitensi di Beautiful ci rivelano che Hope verrà a conoscenza che Beth non è morta? Le anticipazioni riguardanti i prossimi appuntamenti dicono che Flo sarà assalita dai sensi di colpa per aver accettato di collaborare al piano assurdo del dottor Reese.

Per questo motivo la Fulton proverà a convincere Zoe a dire tutta la verità ad Hope sul baby swip. Intanto, un inaspettato ritorno darà uno scossone alle trame della soap opera americana in onda su Canale 5. A Los Angeles tornerà Thomas Forrester.