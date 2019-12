Tiziano Ferro confermato al Festival di Sanremo 2020: con quale ruolo?

Amadeus ha ufficialmente comunicato la presenza di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020: top-secret il ruolo

Preghiere esaudite. Tiziano Ferro approderà per davvero al Festival di Sanremo 2020. A confermarlo è Amadeus in persona quando mancavano pochi minuti alla finale di Sanremo Giovani, che ha completato il gruppo delle Nuove Proposte che il prossimo febbraio voleranno all’Ariston.

Il direttore artistico e presentatore della 70esima edizione è stato chiaro: lo spazio dedicato ai giovani non è affatto un riempitivo, anzi. Proprio dalle nuove generazioni intende rilanciare la manifestazione, raccontano infatti la realtà discografica contemporanea. Insieme a miti assoluti, vedi appunto Tiziano Ferro.

Collante tra passato, presente e futuro

Detto ciò, guarda ovviamente anche indietro. Il passato si chiama Al Bano Carrisi e Romina Power, papabili ospiti speciali, sicuramente il cantante di Cellino San Marco ci sarà (lo ha recentemente confermato, ospite a Porta a Porta), mentre l’americana rimane solo una possibilità. L’ultima partecipazione nella kermesse accade nel 2015, quando in via straordinaria si esibirono per una notte.

E il presente? Brilla, senza dubbio. Difatti, Fiorello, Roberto Benigni e Tiziano Ferro hanno assicurato la presenza. Due ‘Big’ dell’intrattenimento in senso largo, con l’aggiunta di una delle voci più apprezzate del firmamento musicale italiano. Lo stesso cantante di Latina aveva mandato segnali di apertura e oggi i rumors diventano certezze.

Non sarà come nelle precedenti occasioni, stavolta anziché un’ospitata singola darà il proprio contributo alla realizzazione dello show per tutte e cinque le serate in programma (4-8 febbraio). Non è ancora noto il ruolo ricoperto, se sarà il co-conduttore oppure se si limiterà a esibizioni a sé stanti. In realtà la prima ipotesi appare remota, lo stesso Ferro infatti aveva confutato il pettegolezzo poiché si sentirebbe fuori posto.

Tiziano Ferro una delle poche certezze

Annunciato il colpaccio, sulle presenze femminili si brancola nel buio. Ora come ora si immagina la partecipazione di 10 co-conduttrici, due per sera: Monica Bellucci, Antonella Clerici, Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Georgia Rodriguez e Simona Ventura sarebbero le papabili.

Conti alla mano, resterebbero 4 posti disponibili: in tal caso chi li occuperebbe? In passato si indicavano altre candidate, come Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia, piste poi pian piano accantonate, lo stesso vale nel caso di Belen Rodriguez.

Nulla contro la showgirl argentina, semplicemente Amadeus vorrebbe portare una ventata di freschezza nella kermesse e non rievocare il sempre fastidioso effetto déjà-vu. Voi chi sperereste di vedere? C’è qualche donna dello spettacolo che credete non sia presta in giusta considerazione?