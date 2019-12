Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 4: “Sarcina teme che lo racconti”

Clizia Incorvaia racconta il suo prossimo ingresso al Grande Fratello Vip 4: l’ex marito Francesco Sarcina si opporrebbe

Clizia Incorvaia sarà ufficialmente una delle concorrenti al Grande Fratello Vip 4. L’influencer ed ex compagna di Francesco Sarcina ha accettato l’invito pervenuto dalla produzione per il bene di Nina, nata dall’unione con il frontman delle Vibrazioni.

La donna va a rimpolpare un cast sulla carta esplosivo. Solamente poche ore fa il futuro conduttore Alfonso Signorini ha svelato i nomi di Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Al settimanale Grazia, Clizia Incorvaia spiega cosa l’abbia convinta: “Il cachet è interessante”.

E pure il premio finale le fa gola. Quanto durerà nello show di prima serata su Canale 5? L’occasione sarà certamente un modo di farsi conoscere al grande pubblico, ma quello che le importa è la componente economica. I dirigenti le hanno offerto un lauto compenso e da genitore si sente in dovere di garantire un futuro migliore alla figlia: solo per lei lo fa.

Francesco Sarcina un ‘pallone gonfiato’

Francesco Sarcina, al contrario, sarebbe contrario alla partecipazione di Clizia Incorvaia al GF Vip. A lui – ha accusato – non importa che la figlia rimanga per un periodo senza la madre. Ha un ego sconfinato, teme solamente dettagli emersi sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività.

La storia è finita per varie ragioni. L’uomo le ha imputato di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, testimone di nozze e suo migliore amico. Con l’artista i rapporti sarebbero ridotti allo stretto indispensabile, ad assicurare la serenità della piccola. Nella Casa più spiata Clizia Incorvaia entra affamata di riscatto, vuole tornare a splendere. Rinascere dalle proprie ceneri.

Sarà ingenua, ma desidera che il Grande Fratello Vip le dia modo di farsi conoscere per com’è davvero. È stata etichettata come una poco raccomandabile e si è dovuta imbattere con una società ancora a forte connotazione maschilista. Scamarcio? L’ha additata come una strega, manco fossero nel Medioevo. Insomma, la Incorvaia non risparmia né l’ex marito né l’attore.

Clizia Incorvaia delusa anche da Scamarcio

Nel momento in cui la notizia del presunto tradimento è venuto a galla, il rapporto tra Clizia e Scamarcio si sarebbe compromesso. Il famoso interprete ha comunicato attraverso un amico che niente di quanto da lei raccontato sarebbe mai capitato.

A detta di Clizia, non voleva far uscire la notizia perché ai tempi frequentava la sua agente. In ogni caso intende chiudere la vicenda perché la deprime soffermarmi su uomini senza il coraggio delle loro azioni. E in plurime occasioni si è chiesta come non abbia prima capito che persone fossero.