Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre: le previsioni di oggi segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox del giorno 21 dicembre riporta sorprese inaspettate per alcuni segni zodiacali. Giornata piuttosto agitata per i nativi del Leone, invece, per le persone della Bilancia arriveranno buone occasioni per viaggiare. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore e lavoro della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 21 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Ora che Venere non è più contraria, iniziate a ragionare meglio. Avete più forza e siete pronti a ricominciare. Programmate una domenica vicino alle persone che amate. Se ci sono questioni legali in ballo, tra fine anno e l’inizio del 2020 risolverete tutto.

Toro – In questa giornata dovete fare attenzione a ciò che dite, ma nel pomeriggio vi accorgete che qualcosa non va. Se qualcuno vi ha promesso qualcosa a livello professionale, è difficile che mantenga la parola data entro la fine dell’anno. In amore, le coppie che non hanno avuto nessuna crisi, non corrono nessun tipo di rischio.

Gemelli – Se in questo weekend avete un progetto da portare avanti, Venere vi favorirà. Stessa cosa vale anche per le coppie che vogliono riconciliarsi o che vogliono riavvicinarsi. In queste ultime giornate avete risentito un momento di stanchezza. Questo sabato favorisce anche i cuori solitari.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata molto importante per coloro che vogliono rimettersi in carreggiata. In attesa della fine di dicembre, dentro voi iniziano a maturare pensieri positivi. Chi deve dire cose importanti anche in amore, deve farlo subito.

Leone – Sabato piuttosto agitato, meglio usare cautela in tutte le situazioni. Questa giornata è ideale per coloro che devono farsi perdonare un certo distacco in amore. In questo weekend parlerete poco di sentimenti perché dovete occuparvi di altre cose più importanti. Fate attenzione alla forma fisica e, soprattutto, alla stanchezza.

Vergine – Alcuni di voi stanno cercando di recuperare soldi, purtroppo nel corso degli ultimi due anni i rischi economici non sono stati premiati. In questo periodo, molti pianeti riusciranno a sbloccare le vostre trattative. In amore sono favoriti i nuovi incontri e le nuove conoscenze. È un fine settimana che aiuta i più giovani o quelli più volenterosi.

Previsioni di sabato 21 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Arrivano buone occasioni per divertirsi o viaggiare, dipende un po’ dalle vostre possibilità. Negli ultimi tempi, avete troncato alcuni rapporti di lavoro o cambiato collaboratori. In amore non cambiate mai: siete persone sinceri e leali. Quelli che sono sposati da poco hanno grandi progetti, ma anche qualche debito di troppo per la casa o per la ristrutturazione.

Scorpione – Notte piena di passione, ma la giornata sarà buona anche per il lavoro e per le questioni pratiche. L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di concentrarvi di più sull’amore perché ultimamente è stato messo in panchina da eventi esterni.

Sagittario – In questa giornata farete una promessa: cambiare lavoro entro poco tempo. Da tempo lavorate sui progetti a lunga scadenza e fate attenzione alle dispute e alle questioni legali. Per quanto riguarda l’amore, siete i favoriti. Allontanate le persone insopportabili. È un periodo di soddisfazioni per le coppie forti che vogliono costruire un futuro sereno.

L’oroscopo di Paolo Fox del 21 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata dovete cercare di raggiungere un equilibrio. In questi ultimi giorni state facendo cose che non vi piacciono, ben presto riuscirete a trovare una soluzione migliore per voi. Il 2020 sarà un anno molto importante per coloro che hanno in mente un grande progetto. In amore, alcuni devono recuperare i sentimenti, mentre gli altri possono tentare una rappacificazione.

Acquario – In questi giorni c’è un rallentamento generale, forse siete solo un po’ stanchi. Dovete ritrovare la serenità perduta. Se dovete fare un passo in avanti per recuperare una persona, muovetevi con prudenza.

Pesci – Cercate di fare il possibile per stare vicino alla persona amata. Potrebbe essere la giornata giusta per avvicinare una persona che vi piace o provare un’attrazione per qualcuno. Anche le coppie che nel mese scorso minacciavano una separazione, adesso ritrovano serenità. La giornata di domenica promette qualcosa in più e questa notte può essere speciale per le persone che vogliono viver l’amore fisico.