Kikò Nalli commenta il finto scoop su Ambra Lombardo: “Me la pagherà!”

Kikò Nalli torna sul finto scoop tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena

Grazie all’ingresso nel Grande Fratello 16, l’hairstylist romano Kikò Nalli ha ottenuto la grande popolarità, soprattutto per merito della love story nata insieme alla coinquilina Ambra Lombardo. Intervistato dal settimanale Nuovo, l’ex gieffino parla nuovamente del finto scoop in cui si è ritrovato protagonista con la dolce metà.

Fra le pagine della rivista, conferma la tesi iniziale: la sexy insegnante ha subito un complotto ed è arrabbiato con chi lo ha architettato. Non appena avrà perfettamente chiaro il quadro della situazione, chi ha teso l’agguato gliela pagherà cara. È arrabbiato con l’intero meccanismo. A casa c’è chi soffre con lui per una stupidaggine.

Ci mette la mano sul fuoco Kikò Nalli: Ambra non ha mai baciato nessuno da quando stanno insieme. Ha intenzione di prendere i dovuti provvedimenti nei confronti di chi ha organizzato la messa in scena. Otterrà vendetta.

Cieca fiducia nella partner

Kikò Nalli ripone cieca fiducia nella bella insegnante e modella siciliana. Per tale motivo ha scelto di difendere a spada tratta la relazione. Ad averlo ferito è stata anche una persona considerata amica: Gaetano Arena, altro protagonista della sedicesima edizione del padre di tutti i reality.

Lui e la compagna consideravano Gaetano il loro ‘cucciolo’, data la differenza d’età che li divide. Lo scandalo scoppiato ha fatto terminare qualunque rapporto e mai l’ex di Tina Cipollari se lo sarebbe immaginato. Un conto è finire al centro della cronaca mondana, un altro è finirci per un falso scoop di qualcuno a cui si accordava fiducia.

Kikò Nalli: provocazione a Barbara d’Urso

Le fotografie e i video condivisi sono per Nalli soltanto una trappola. Ambra glielo aveva confidato: Arena l’aveva cercata. È il tradimento di un amico – sentenzia – a cui hanno giocato varie persone. Non però Enrico Contarin e Ivana Icardi, intervenuti sin dal primo giorno in sua difesa.

La delusione non si limita all’intero sistema televisivo, ma riguarda pure Barbara d’Urso. Mentre la conduttrice partenopea stava presentando Live, il compagno della Lombardo le avrebbe lanciato una provocazione su Instagram.