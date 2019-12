‘Ci vogliamo sposare…’: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin l’annuncio di Federica Panicucci

Oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin per la prima volta ci sarà un’intervista di coppia per Federica Panicucci e Marco Bacini. La storica conduttrice di Mattino 5 e il compagno soli sono raccontati davanti alle telecamere parlando anche di matrimonio.

L’uomo è riuscito ad intraprendere un bellissimo rapporto con Sofia e Mattia, i figli che l’artista toscana ha avuto dall’ex consorte Mario Fargetta. Ecco cosa hanno detto i due innamorati nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5:

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Federica Panicucci e Marco Bacini si sono confessato parlando del loro amore. La conduttrice di Mattino 5 ha detto:

“Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”.