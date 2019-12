“A Sanremo non ci sarò” Fiorello sorprende i telespettatori

“A Sanremo non ci sarò” ha dichiarato Fiorello. Rosario Fiorello, 59 anni, è in onda su RaiPlay con il suo Viva RaiPlay che questa settimana giunge al termine. Un grande successo di spettatori, sia in tv con circa 6 milioni di spettatori che sul web.

Tanti grandi ospiti ha accolto lo showman nel suo programma, da Giorgia a Marco Mengoni, da Checco Zalone a Michelle Hunziker, da Carlo Conti a Tiziano Ferro, da Serena Rossi a Roberto Mancini fino ai suoi due più grandi amici, ossia Amadeus e Jovanotti.

Inoltre, con Viva RaiPlay, Fiorello ha portato alla notorietà nuovi talenti televisivi come Phaim Bhuiyan, il quale è un regista del Bangladesh, Danti e i Gemelli di Guidonia. Fiorello è stato intervistato da Alberto Matano a La Vita in Diretta e le sue dichiarazioni hanno colpito parecchio i telespettatori da casa.

Fiorello non sarà a Sanremo? Lo scoop su due giornaliste del TG1

Ai microfoni di Alberto Matano de La Vita in Diretta, che lo ha raggiunto nel suo studio romano di Viva RaiPlay, Fiorello ha parlato scherzosamente della sua dieta fatta recentemente. Inoltre, ha fatto uno scherzo che, apparentemente, non lo sembrava.

“Purtroppo avevo detto che sarei andato a Sanremo, ma non ci sarò. Amadeus mi dispiace”

il tutto con una faccia triste. Salvo poi, qualche secondo dopo annunciare lo scherzo. Fiorello, poi, ha anche annunciato un possibile scoop riguardante due giornaliste del TG1, ossia Emma D’Aquino e Laura Chimenti.

“Faranno qualcosa insieme a febbraio, ma non lo posso dire”

ha annunciato lo showman siciliano fratello degli altrettanto popolari Beppe e Catena, rispettivamente attore e scrittrice.

Viva RaiPlay, ospiti dell’ultima puntata

Venerdì 20 dicembre, va in onda l’ultima puntata di Viva RaiPlay di Fiorello. Tra gli ospiti, ci saranno Jovanotti e Giorgia. Jovanotti che, purtroppo, non sarà a Sanremo 2020 come ospite, in quanto terrà un tour musicale negli Stati Uniti. Pertanto, il conduttore della kermesse, Amadeus, potrà consolarsi con le presenze di Fiorello, Roberto Benigni ed Albano e Romina tanto per citare alcuni nomi.

Inoltre, dopo un anno di assenza, tornano gli ospiti internazionali ed il primo nome annunciato è stato il cantante scozzese Lewis Capaldi. Quest’ultimo, negli ultimi mesi ha avuto un grande successo radiofonico con le hit “Someone You Loved” e “Hold Me While You Wait”.