Oroscopo Branko di oggi 21 dicembre: le previsioni per tutti i segni

Branko oroscopo 21 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – La Luna in Bilancia vi invita alla moderazione nell’ambiente domestico e alla diplomazia nel campo lavorativo. Anche se siete ritornati pecora nera, vincerete. Anche l’amore trionfa. Favoriti i viaggi.

Toro – Prima di Natale avere due o tre cose da sistemare, anche nel matrimonio. Siete sotto pressione a causa di Marte e Venere, mentre la Luna va contro da dopo pranzo. Grazie a un parente invadente scoprirete il valore della famiglia, i luoghi della vostra infanzia. Mercurio favorisce i viaggi, quelli sereni.

Gemelli – Fate attenzione a ciò che dite e con chi parlate nel campo lavorativo. Dovete sapere che anche le mura hanno le orecchie. I punti deboli della vostra salute sono i bronchi, fate attenzione. Se qualcuno vi provoca o vi danneggia, avete il via libera per reagire. Da stasera, le stelle hanno in serbo un’altra sceneggiatura per voi. Amore più di prima.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – La stagione autunnale si conclude in maniera positiva, le previsioni per l’amore sono tutte belle. In questa giornata potreste fare incontri interessanti, e durante i viaggi di lavoro e affari potreste essere anche un po’ trasgressivi. Se dovete vendere o acquistare qualcosa, è meglio sbrigarsi.

Leone – In questa giornata siete divisi in due: tra il cielo che governa le attività professionali e affari, e quella parte che si occupa della famiglia e dei rapporti stretti. Mercurio e i pianeti in Capricorno potrebbero assicurarvi un successo lavorativo. Non altrettanto stimolante la sfera sentimentale. Avete bisogno di relax.

Vergine – Ultima giornata con Sole negativo, da domani splende in Capricorno. In questa ultima giornata di autunno, spostate qualche appuntamento professionale a lunedì o il 29 dicembre. Meglio dedicarsi completamente a voi stessi. Fate un giro per negozi, comprate qualcosa di costoso, tiratevi su. Incontri fatali, potreste ricevere anche qualche invito malizioso.

Previsioni di sabato 21 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Nonostante il felice passaggio di Giove in Sagittario, le questioni burocratiche e legali non sono state del tutto risolte. Forse si aggiunge una situazione nuova, soprattutto per i beni immobili, abitazioni, spese di muratura. Per fortuna c’è Venere.

Scorpione – L’ultima Luna Ultima del 2019 arriva nel pomeriggio e vi fa compagnia fino a lunedì sera. Ciò vuol dire che avrete un po’ di tempo per dedicarvi alle faccende domestiche. Organizzate un viaggio di fine anno, che si conclude con Mercurio in Capricorno e Luna in Pesci. Tanta fortuna.

Sagittario – In questo 2019 siete cresciuti molto, Giove è stato un’ottima guida astrale e vi ha aiutato a prendere la giusta strada. Ora dovete proseguire il cammino con Mercurio nel segno e Venere in Acquario. L’oroscopo di Branko vi consiglia di organizzare un viaggio. Dopo Natale, Marte erotico.

L’oroscopo di Branko del 21 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Riprendete in mano la vostra vita. Saturno tocca la vostra ricchezza, Plutone vi dona la capacità di rinnovare, Giove si occupa del benessere materiale. Urano vi rende geniali, Nettuno vi dona la bontà e Marte il coraggio.

Acquario – Incontrerete nuove persone, ma Mercurio è un grande viaggiatore delle distanze, quindi anche il vostro segno dovrebbe andare lontano e attendere il 2020. L’amore arriva entro l’Epifania.

Pesci – Nel campo del successo continuano a farvi la guerra, ma è un buon segnale. Ciò significa che temono molto la vostra avanzata. Mercurio negativo non è di grande aiuto, vince il vostro stile. Riservate la vostra umanità solo alle persone meritevoli. In serata, Luna e Marte in Scorpione aprono il Natale del vostro amore.