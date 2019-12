Al Bano, feste di Natale con Romina o Loredana? Il cantante risponde e fa un gesto d’amore verso la prescelta

Al Bano pronto per le festività natalizie insieme ai suoi cari

Si avvicinano le festività natalizie e i fan sono curiosi di sapere con chi trascorrerà il Natale Al Bano. A quanto apre la risposta è arrivata direttamente dal cantante di Cellino San Marco, lasciando tutti a bocca aperta. Il maestro, inoltre, ha fatto un gesto inaspettato per Romina che lascia ben sperare i fan della coppia.

Il Natale di Al Bano insieme alla sua famiglia

Il cantante di Cellino San Marco sembra pronto per queste festività che sicuramente gli ricorderanno la sua amata mamma. La signora Jolanda Ottino, infatti, è venuta a mancare proprio poche settimane fa, e di sicuro Al Bano sentirà una certa malinconia.

Di conseguenza, l’ex di Romina potrà contare sull’affetto e la vicinanza dei suoi figli. Ma con chi trascorrerà il Natale, con la Power o Loredana?

La risposta arriva direttamente da lui con un “No comment, non facciamo gossip”. Stando alle indiscrezioni, però, ad organizzare il Natale di Al Bano ci sarebbe proprio la Lecciso che si sarebbe trasferita di nuovo nella tenuta di Cellino prendendo il ‘posto’ di mamma Jolanda.

Il grande passo verso Romina Power

Subito dopo le festività il maestro e Romina saranno impegnati per Sanremo. La storica coppia della felicità, infatti, parteciperà al Festival come ospite d’onore. Carrisi pochi giorni fa aveva confermato di aver parlato con Amadeus, raccontando di alcuni dubbi della Power nel partecipare al festival come concorrenti, visto che lei non ha mai amato la competizione.