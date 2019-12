Matteo Ferrari ex di Aida Yespica e padre di Aron, ecco come sono stati beccati (FOTO)

Si parlerà di Matteo Ferrari ex compagno di Aida Yespica, nel corso della trasmissione Verissimo di questo pomeriggio.

Sarà proprio la bella modella venezuelana Aida Yespica a parlare del suo ex Matteo Ferrari, padre di Aron, nel corso della trasmissione di Canale 5. Nel mirino c’è il dramma della separazione dei due e soprattutto, un rapporto molto bello, lungo e che è durato tra alti e bassi. La showgirl ha raccontato che a causa del suo ex non riesce a far conciliare la sua vita di madre con quella di donna.

Il problema è che Matteo vive a Miami, insieme al piccolo Aron e quindi Aida, che è a Milano per motivi lavorativi ha molta difficoltà ad essere a Miami. Non è chiaro infatti, come mai i due non riescono a vedersi da circa 4 mesi. Yespica ha parlato molto di questo questione che è diventata anche un caso mediatico. (Continua dopo la foto)

Il rapporto tra Yespica e il suo ex compagno

Il rapporto tra Matteo Ferrari e Aida Yespica è più che positivo. Infatti, anche se la modella venezuelana soffre la mancanza del figlio Aron, i rapporti con l’ex marito sono davvero positivi. La modella da un punto di vista sentimentale, dopo aver rotto i rapporti con Geppy Lama finalmente ha ritrovato se stessa però vive il problema di non poter essere madre al 100%, in quanto c’è questa lontananza dal figlio.

Il suo ex compagno si è detto anche molto disponibile ad andarle incontro, però per adesso, c’è la problematica di dover comunque far consigliare anche tutti questi impegni lavorativi. I due vivono la difficoltà di dover confrontarsi l’uno con l’altro e cercare di organizzare il più possibile gli incontri. La maggior parte del tempo è quello che si vive attraverso l’aiuto della tecnologia, con videochiamate e telefonate. Generalmente, i due si vedono una volta al mese però in realtà sono 4 mesi che, per problemi vari, Aida non è riuscita a raggiungere il figlio.

Chi è Matteo Ferrari, l’ex compagno di Aida

Matteo Ferrari, prima di essere conosciuto per la sua relazione con la modella Aida Yespica, è stato soprattutto famoso per la sua carriera di calciatore. È nato nel 1979 in Algeria da una mamma guineana e padre italiano. I due sono stati fidanzati per lungo tempo prima di concepire il figlio Aaron.

È cresciuto nelle giovanili della Spal. Il giocatore è poi passato all’Inter, successivamente al Genoa, al Lecce e poi al Bari. Nella sua carriera ha anche indossato la maglia dell’,Everton della Roma e del Montréal, prima di trasferirsi negli Stati Uniti.