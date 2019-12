Programmazione Natale 2019: Beautiful in pausa, Il segreto e Una Vita cambiano orarioi

Programmazione natalizia delle soap opera di Canale 5

Dopo il cambio di programmazione di Beautiful, che vedrà la soap prendersi una pausa dal 22 dicembre al 7 gennaio 2020, ora tocca a Una Vita e Il Segreto. Per quanto riguarda le due serie spagnole, non si tratterà di uno stop come quella della telenovela americana, ma di una pausa più breve che interesserà solo le giornate festive. Vediamo nei dettaglio cosa succederà sulla rete.

Beautiful si ferma, Il Segreto e Una Vita cambiano orario

Continua il grande successo per le due soap opera iberiche e per tale motivo Mediaset ha deciso di non mandarle in pausa. La programmazione natalizia relativa al 2019 per Il Segreto e Una Vita prevede almeno per adesso, la regolare messa in onda.

Eccetto, però, il giorno di Natale, Santo Stefano e Capodanno, dunque 25, 26 e 31 dicembre 2019. Ovviamente, l’assenza di Beautiful porterà una piccola variazione di orario e le avventure di Acacias 38 saranno anticipate alle ore 13.40. Resta invariato l’orario della sopa opera ambientata a Puente Viejo, ma gli episodi dureranno di meno.

Alla sospensioni dei gironi festivi sopra elencati bisognerà aggiungere anche la domenica 22 dicembre. Beautiful, Il Segreto e Una Vita verranno trasmessi eccezionalmente solo sabato 21 dicembre, vista l’assenza di Maria De Filippi con “Amici”.

Il Segreto e Una Vita: anticipazioni natalizie

Purtroppo le anticipazioni relative a Una Vita rivelano delle brutte novità. Acacias sarà colpita da un terribile virus che metterà a letto prima Celia e poi suo marito Felipe. La brutta epidemia rovinerà i festeggiamenti tra Samuel e Lucia favorendo così l’avvicinamento della giovane a Padre Telmo.

Intanto, ne Il Segreto la situazione non sarà dei migliori. I fan appassionati della sopa opera assisteranno alla tragica morte di Antolina, che perderà la vita cadendo in un burrone. Maria, invece, dovrà fare i conti con la sua folle infermiera. Dori Vilches, contatta da Fernando Mesia, dovrà aiutare la figlioccia di Francisca a riprendere a camminare. Gli spoiler, però, rivelano che la donna farà di tutto per peggiorare le condizioni della Catagneda.