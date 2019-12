Diana Del Bufalo torna sui social dopo l’addio a Paolo Ruffini, “Sono disperata”

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini non sono più una coppia, tutta la verità raccontata dall’attore nella trasmissione di Verissimo

Paolo Ruffini ospite a Verissimo anche per parlare della rottura con la sua ragazza, Diana Del Bufalo. Da poco più di un mese e mezzo, dopo 4 anni insieme, i due hanno deciso di interrompere il loro rapporto sentimentale per delle motivazione che ancora non sono state rese note.

L’attore ha però deciso di affrontare la vicenda nel salotto di Verissimo e di parlare di quello che prova per la ex compagna, così come anche dell’amore che tra i due si è spento man mano, nel corso del tempo. La storia è finita in maniera dolorosa, come lo stesso Ruffini ha detto a Silvia Toffanin. Adesso, c’è bisogno di capire in che modo il rapporto tra i due potrei evolversi e nonostante il dolore di questo momento, c’era bisogno comunque di staccare la spina.

La fine del rapporto annunciata sui social network

La rottura tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è stata annunciata sui social network attraverso l’attrice che con una serie di post ha fatto sapere di passare un momento molto brutto. Lo scorso 16 novembre, aveva detto i suoi follower che si sentiva a pezzi e addirittura, stanno affrontando una crisi molto pesante. Ha poi rassicurato man mano, di iniziare a stare bene.

Ovviamente non ha mancato di palesare tutte le problematiche che c’erano state nel rapporto con Paolo Ruffini. Questo dolore è stato davvero molto forte per la donna, che comunque sta affrontando la rottura nel migliore dei modi, ma non senza difficoltà. Allo stesso modo anche l’attore non sembra stare particolarmente bene e per adesso entrambi si stanno godendo l’affetto dei fans, perché in un modo o nell’altro cercano di stare vicini a tutti e due.

Diana Del Bufalo e la sua nuova vita dopo Paolo

Diana Del Bufalo sui social network sta avvisando di fans su quali sono le sue evoluzioni e le future intenzioni per il suo futuro. L’attrice non è mai stata in silenzio, quanto piuttosto ha fatto soltanto sapere che le cose vanno meglio e che si sente molto bene ogni giorno che passa.

Infatti, sta iniziando a reagire e a prendere la vita nel migliore dei modi, per non perdere tutte le caratteristiche di bellezza che la rappresentano. Dopo la carica di affetto da parte dei fans e comunque, le parole positive che ha avuto anche dal suo ex Paolo, Diana sembra pronta a ricominciare una nuova vita e a farlo, riprendendo la forza a quattro mani.