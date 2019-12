Ivana Icardi: la sorella del bomber del Paris Saint Germain di nuovo nel mirino ecco il perchè

È guerra aperta tra Ivana Icardi e Wanda Nara, con cui il rapporto è tutt’altro che piacevole nonostante il fatto che le due siano cognate

Ivana Icardi, la sorella di Mauro Icardi finisce un’altra volta sotto attacco da parte della cognata. Da quando è stato nominata come opinionista del Grande Fratello Vip 4, la moglie di Mauro Icardi sembra pronta a voler sempre mettere in mezzo i conflitti con la sorella del suo compagno. In un’intervista Wanda Nara ha spiegato che la ragazza secondo lei, sarebbe troppo piccola per entrare nel mondo dello spettacolo e dovrebbe piuttosto pensare alla famiglia.

Infatti, non ha neanche gradito le parole che avrebbe detto la cognata nei suoi confronti, ovvero di utilizzare Mauro Icardi come se fosse una sorta di Bancomat. Dal canto suo, Wanda Nars si è difesa dicendo che quando ha conosciuto Mauro Icardi lei guadagnava molto più di lui e quindi in realtà non c’è un motivo economico alla base del loro rapporto. Ivana invece, non ha voluto replicare ancora alla cognata.

L’accusa di baby Icardi a Wanda Nara

Wanda Nara non è certo la cognata preferita di Ivana Icardi. Infatti, in più occasioni la piccola di casa Icardi ha raccontato di non avere una grande simpatia per la moglie del fratello. Da alcuni anni, le due non hanno alcun tipo di rapporto, addirittura ha anche criticato la scelta del Grande Fratello di nominarla come opinionista.

Infatti, ha spiegato che Wanda non conosce bene l’italiano e che vuole solo visibilità perché in realtà potrebbe fare tutt’altro, ovvero seguire le sue aziende. La sorella di Icardi poi, in un’intervista ha spiegato di essere stata diffidata e di non poter parlare della cognata e sebbene sia così, di certo Wanda Nara non perde mai l’occasione per dire parole molto negative nei confronti sorella di suo marito.

Il futuro di Ivana Icardi nel mondo dello spettacolo

Ivana Icardi nel mondo dello spettacolo sembra volersi fare spazio e lo sta facendo anche molto bene. Per adesso ha raccontato di partecipare molto ad eventi e lavorare sui social con qualche ospitata nei programmi come quelle di Barbara D’Urso.

In questa fase però non ancora una strada ben definita ma del resto, a 24 anni ha tutto il tempo per trovarla. Ha partecipato in Argentina al Grande Fratello e sembra anche voler continuare questo percorso forte, anche della sua bellezza e della sua simpatia. Avere un fratello così famoso, non può che aiutarla per proseguire in questa strada.