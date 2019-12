Eleonora Abbagnato fa un annuncio, che sconvolge tutto il mondo della danza

L’etoile italiana Eleonora Abbagnato abbandona l’Operà di Parigi e sconvolge il mondo della danza

È arrivato l’annuncio che nessuno si aspettava: Eleonora Abbagnato, l’etoile italiana originaria di Palermo, ha deciso di lasciare l’ Operà di Parigi. L’ultimo suo balletto “Le pare” si terrà lunedì 20 dicembre con la coreografia di Preljocaj e sulla soave musica di Mozart.

La ballerina ha ricevuto anche il regalo di una festa organizzata da Dior e, dopo aver ricevuto il riconoscimento come Cavaliere dell’ordine Nazionale al merito ed il titolo di ufficiale dell’Ordine delle Arti e delle lettere, abbandonerà il mondo della danza. L’annuncio è avvenuto attraverso diversi canali, ma soprattutto l’etoile ha raccontato a Io donna tutte quelle che sono le motivazioni di questa scelta.

Ecco perché l’etoile italiana abbandona l’Operà di Parigi

La ballerina Eleonora Abbagnato ha raccontato in un’intervista a Io donna di voler abbandonare il mondo della danza perché in questo momento è necessario stare vicino a sua madre. La donna infatti, è affetta da leucemia cronica ed è stata particolarmente male. Da quando si è ammalata Eleonora non ha potuto raggiungerla in Sicilia e questo ovviamente, è motivo di grande dolore da parte sua.

In questo momento della sua vita, la madre di Eleonora ha bisogno di una mano ed è per questo che le due si incontreranno a Roma. Quindi sarà possibile per la donna continuare la terapia e cercare di sconfiggere un brutto male come quello della leucemia. Dal momento in cui la donna ha saputo di questo male, la ballerina si è sempre rimproverata di non riuscire a starle abbastanza vicino perché comunque era costretta a vivere a Parigi.

Il sacrificio di Eleonora Abbagnato per amore della madre

Eleonora Abbagnato vive a Parigi da quando aveva 14 anni e fino ad ora, che ne ha quasi 42, si trova in questa bellissima città. Lì oramai ha tutto e di conseguenza, anche per lei non è facile abbandonare i suoi amici, le etoile, i partner, gli assistenti, la famiglia ed i suoi amati coreografi.

Però negli ultimi 28 anni anche se ha avuto dei momenti molto belli lì, deve andare via perchè sua madre ha bisogno di lei ed è per questo che si è trasferita a Roma. Nella capitale andrà a dirigere il balletto dell’Operà, in modo tale da non abbandonare per sempre la danza. La donna è sposata con l’ex calciatore Federico Balzaretti ed è madre di Gabriel di 4 anni e di Julia di 7 anni. Prima del matrimonio suo marito aveva già dei figli, ovvero Ginevra di 11 anni e Lucrezia di 14 anni. Insieme formano una bella famiglia allargata.