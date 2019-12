Federico Fashion Style risponde alle accuse sul pettegolezzo più chiacchierato

In un’intervista, Federico Fashion Style svela la sua sessualità e racconta dei particolari della sua vita privata

E’ l’hairstylist più famoso del momento tra la gente comune e tra i VIP: si tratta di Federico Fashion Style, ovvero Federico Lauri. Questo hairstylist di Anzio, è un ragazzo di ottime capacità ed è stato reso noto dal programma su Real Time, “Il Salone delle meraviglie”. In un’intervista al settimanale Chi ha raccontato un po’ della sua vita e soprattutto, ha cercato di dare una risposta a quello che molti si chiedono, ovvero se è omosessuale.

Il coiffeur protagonista della trasmissione su canale 31 ha raccontato piuttosto quella che è la sua vita privata svelando un segreto che nessuno sapeva. Infatti è da 12 anni ha una compagna che si chiama Letizia con cui ha una bambina Sofia Maelle.

I particolari della vita privata di Federico Lauri

Federico Fashion Style ha raccontato che ha avuto una bambina dall’inseminazione artificiale con la sua compagna Letizia con cui non è sposato, ma solo fidanzato da più di 12 anni. Questo ha smentito una delle domande che tutti si ponevano su di lui, ovvero se fosse oppure no gay.

Il parrucchiere ha risposto di piacere molto sia agli uomini che alle donne e di aver ricevuto molte proposte indecenti in tal senso. La compagna poi, come lo stesso Federico ha raccontato, è alquanto gelosa però, col tempo ha iniziato ad abituarsi a questa realtà. Insomma Federico ha chiarito di non essere gay e che del resto il suo stile, molto discusso e aveva fatto pensare ad una l’omosessualità, fosse solo una passione per l’eccentrico

Federico Fashion Style e i suoi clienti vip

Lo stilista famoso con il nome di Federico Fashion Style è diventato molto noto nel mondo dei Vip. La sua prima cliente famosa è stata Valeria Marini che è anche la madrina di Sophie. Ma poi ci sono Giulia De Lellis, Nina Moric, Tina Cipollari, Alba Parietti, Arisa e non solo! La sua donna preferita?

La piccola Sophie, la ragione della sua vita. Federico ha raccontato di aver avuto problemi per averla e di essere stato costretto a ricorrere all’inseminazione perché lui aveva avuto un varicocele, ovvero una dilatazione patologica delle vene testicolari che aveva portato dei problemi a concepire.

Ora però lui w la compagna sono molto felici e continua ad essere il parrucchiere di tantissimi vip dopo Valeria Marini. La sua notorietà dovuta anche al programma su Real Time, lo ha reso amatissimo non sono dai personaggi del mondo spettacolo, ma anche dalla gente comune.