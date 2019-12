Un posto al sole, spoiler 25-27 dicembre: natale a rischio per Serena e Filippo

Anche gli amatissimi abitanti di palazzo Palladini si preparano a festeggiare il Natale. Gli spoiler della puntata di Un posto al sole del 25 dicembre 2019 ci informano che l’aria di tensione che ha caratterizzato diverse storyline di quest’ultimo periodo tenderanno ad affievolirsi grazie alla magia che la festa più attesa dell’anno è solita portare. Anche le situazioni più difficili sembreranno allentarsi fortunatamente. Si tratta solo di una breve tregua natalizia o la pace sarà destinata a perdurare?

Come leggiamo da TV SOAP la convivenza tra Otello (Lucio Allocca) e Renato (Marzio Honorato) diverrà sempre più difficile, mentre i fratellini Jimmy (Gennaro De Simone) e Bianca (Sofia Piccirillo) saranno alle prese con un non meglio specificato “cortocircuito temporale”, ma grazie a questo imprevisto i due bimbi scopriranno il vero significato del Natale.

Un posto al sole, spoiler 25 dicembre: una minaccia incombe su Serena e Filippo

Bianca e Jimmy vivranno un’avventura surreale a causa di un misterioso cortocircuito temporale. Questa esperienza farà maturare i bambini i quali comprenderanno il vero significato del Natale. L’atmosfera festaiola avvolgerà l’intero palazzo Palladini. Sembra che grazie a quest’aria magica all’insegna della felicità e spensieratezza riuscirà ad esorcizzare le tensioni che avevano caratterizzate le ultime storyline di Un posto al sole.

Finalmente Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), che hanno ritrovato la complicità di un tempo, potranno godersi un 25 dicembre armonioso e idilliaco, ma qualcosa potrebbe intaccare la ritrovata serenità familiare.

Intanto, per Vittorio (Amato D”Auria) la situazione continuerà ad essere insostenibile in casa, tanto da optare una soluzione che rischierà di compromettere il rapporto con suo padre. Una nuova “coppia” in palazzo Palladini si è formata, stiamo parlando di quella di Renato e Otello, che sono sulla bocca di tutti i loro vicini. Riusciranno i due a convivere serenamente? Sono molti i dubbi al riguardo…

Viviana giunge a Napoli: Filippo è preoccupato

Filippo sarà preoccupato in quanto riceverà la notizia di Viviana giunta a Napoli. La ragazza deciderà di alloggiare proprio presso il bed & breakfast di Serena. Svolta professionale in arrivo per Eugenio che riceverà una proposta di lavoro davvero interessante. Questa novità farà entrare il magistrato in forte tensione con la moglie Viola (Ilenia Lazzarin). Guido sarà alle prese con alcune leggere incomprensioni con Ida e Mariella a causa di un misterioso ospite.

Ricordiamo che l’appuntamento con Un posto al sole è ogni sera alle 20:45 da lunedì al venerdì su Rai3. Le repliche delle puntate sono disponibili sul sito web RaiPlay. La soap andrà in onda anche durante il periodo natalizio.