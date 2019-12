Romina Power al Festival di Sanremo 2020? Lei raffredda gli animi

Romina Power ci sarà a Sanremo 2020? La cantante americana smentisce le parole di Al Bano Carrisi

Ci sarà o non ci sarà ? Romina Power parteciperà al Festival di Sanremo 2020 in coppia con Al Bano Carrisi? Interpellata dall’Adnkronos per saperne di più sulla partecipazione alla popolare manifestazione, la cantante americana smentisce l’ex marito: “Io stessa non so ancora se ci sarò”, un commento stringato che forse deluderà tutti quei fan convinti ci fosse già stata la fumata bianca.

Ospite da Porta a Porta, l’artista di Cellino San Marco ha anticipato la sua presenza all’Ariston, non vale lo stesso nel caso di Romina Power, nonostante il pubblico speri di rivederli insieme, dopo l’ultima apparizione nell’edizione 2015. Probabilmente sono ancora in corso le trattative, anche se la Power ha preferito non aggiungere altro.

Gli ospiti annunciati

Se si farà, certamente Romina Power arricchirà ulteriormente una 70esima edizione già molto intrigante. Sicuri al momento ci sono noti personaggi maschili, ovvero Roberto Benigni, Rosario Fiorello e Tiziano Ferro.

Il cantante di Latina ci sarà durante tutte e cinque le serate nella settimana più attesa e chiacchierata della tv italiana, che partirà il 4 febbraio per concludersi l’8. Jovanotti, su rivelazione dell’amico fraterno Fiorello, non ci sarà perché impegnato a girare in bici il Perù.

La Power conferma poi la presenza con Al Bano Carrisi nel cast de L’Anno che Verrà, lo show di fine anno in diretta su Rai Uno, affidato proprio ad Amadeus. Gli ammiratori potranno seguire la coppia durante la serata di capodanno.

Romina Power felice di festeggiare il capodanno insieme ad Al Bano

Alcuni giorni fa, ospite da Bruno Vespa a Porta a Porta, Al Bano Carrisi aveva rifiutato di rispondere ad una domanda sulla persona con cui avrebbe passato le imminenti festività natalizie: Romina o l’altra ex moglie Loredana Lecciso?

Non intendeva concedere spunti di gossip e all’Adnkronos la Power dribbla con altrettanta astuzia le domande indiscrete: in compagnia di Al Bano celebrerà il nuovo anno sul palco, non celando una certa soddisfazione. È infatti lieta di salutare quest’anno e iniziare il nuovo col vecchio amore.