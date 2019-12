Caterina Balivo sulla relazione col marito: “Attualmente siamo divisi”

Caterina Balivo confessa le difficoltà della storia d’amore col marito

Caterina Balivo si è messa a nudo sulla sua vita privata in una lunga intervista per il settimanale Gente. La popolare conduttrice di Vieni da Me ha raccontato la splendida relazione col marito Guido Maria Brera, dirigente d’azienda e scrittore italiano.

In questo periodo la coppia è divisa tra Roma, dove lei vive da due anni e dal lunedì al venerdì lavora su Rai Uno, e Milano, dove prima abitavano sotto lo stesso tetto e dove il compagno porta avanti tuttora i rispettivi impegni professionali. Senza falsa ipocrisia, Caterina Balivo ammette: “La distanza pesa”.

La quotidianità familiare le manca troppo. Fortunatamente il Natale è ormai alle porte e sarà splendido ritrovarsi tutti insieme appassionatamente tra le Dolomiti nella loro casa di legno. Proprio quest’anno hanno celebrato dieci anni d’amore e il segreto della longevità sta nell’accantonare l’ego e affinare la pazienza.

Tutto tranne che sexy

Una volta annunciati gli imminenti piani, alla rivista Caterina Balivo discute del complicato rapporto con il proprio corpo. A 20 anni non aveva autostima, pensava fossero tutte migliori di lei, non si considerava sensuale. A maturità raggiunta, la presentatrice possiede maggiore consapevolezza del suo corpo, sta bene e si è riappacificata con i suoi capelli ribelli, sempre un cruccio.

Se dovesse guardarsi allo specchio vedrebbe una donna realizzata, anche se un po’ sbattuta. Le ha trasmesso fiducia in sé stessa il marito e a Babbo Natale la donna ha chiesto quest’anno solamente del tempo ulteriore per riappacificarsi con la dolce metà e i due figli, Guido Alberto e Cora.

Pippo Baudo ospite di Caterina Balivo alla Vigilia

In occasione della puntata della Vigilia di Natale, la Balivo accoglierà negli studi ‘sua santità’ Pippo Baudo, recentemente tornato in tv a Sanremo Giovani. L’ex concorrente di Miss Italia non crede che in Italia esista qualcun altro in grado di fare famiglia, portare su schermo la rassicurante tranquillità di casa come Baudo.

L’ha fortemente voluto per regalare un sorriso a chi è meno fortunato, a chi è solo. Per loro ricevere i suoi auguri colmi d’affetto farà la differenza.