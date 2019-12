Maria De Filippi cambia idea su Sanremo: “Lo conduco solo con lei…”

Maria De Filippi dice di sì Festival di Sanremo: ad una condizione…

Risalgono allo scorso febbraio le dichiarazioni con cui Maria De Filippi sosteneva di non intender più rimetter piede all’Ariston. L’esperimento con Carlo Conti pareva fosse sufficiente, un altro Festival non lo voleva assolutamente.

Oggi però la popolare conduttrice di Amici e C’è Posta per Te ha confessato in un’intervista concessa a FanPage.it che accoglierebbe l’invito qualora i vertici di viale Mazzini glielo proponessero. Purché accolgano una richiesta, ovvero di condurre Sanremo in coppia con l’amica Sabrina Ferilli:“Certo che lo farei Sanremo con lei”.

Nel caso l’appello venisse ascoltato allora sì, accetterebbe e di buon grado. Non ci penserebbe troppo su, tanto da lasciarsi scappare una battuta: al fianco dell’attrice romana Maria De Filippi lo farebbe con una gamba sola. Potrebbe diventare il suo Festival con lei accanto.

Parole di stima

La collaborazione professionale va avanti da diversi anni ormai. Sia ad Amici, dove la Ferilli è stata spesso giudice, sia a Tu Si Que Vales, compreso nell’ultima edizione. E quanti simpatici siparietti ci hanno regalato! Perfino un occhio distratto avrà notato la complicità.

Nell’intervista concessa a FanPage.it, Maria De Filippi ha spiegato perché l’amica le è così tanto entrata nel cuore. È una donna istintiva, sempre intelligente nelle affermazioni e pure riflessiva, perché prima dice una cosa, poi ci riflette. Senza dimenticare poi la saggezza, è “noiosamente” saggia.

Maria De Filippi: cambia idea sull’Ariston

In generale, a far divertire Queen Mary è vederla tanto diffidente all’inizio, scruta tutti con sospetto e poi man mano si lascia andare. La parte migliore è quella infantile, che salta fuori quando per esempio entra in azione la scuderia Scotti e lei ride come fosse una bambina, non come una donna adulta. E dello stesso avviso è pure la Ferilli.

A Maria le piacerebbe metterla in mezzo e tirarle gli aeroplanini di carta addosso. Un’eventuale co-conduzione del Festival di Sanremo sarebbe fantastico per la De Filippi: farebbe la sua valletta! Ovviamente il clima è di sana goliardia, tipico fra vere amiche, irresistibili.