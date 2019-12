Gemma Galgani frequenta ancora Juan Luis? La verità viene alla luce

Uomini e Donne, Gemma Galgani: è davvero finita con Juan Luis? L’indizio

La frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano va ancora avanti? Se lo chiedono i telespettatori di Uomini e Donne, in riferimento alla puntata andata in onda su Canale 5 venerdì 20 dicembre, l’ultima datata 2019. Protagoniste le dame e i cavalieri del Trono Over, in un appuntamento esplosivo. Tutto inizia con Armando intento ad accusare Juan di aver mosso diverse avance verso sua sorella e un’altra donna.

La discussione presto si infiamma, Juan Luis sa rassicurare Gemma Galgani, ma il pubblico in studio e gli opinionisti titubano. I sospetti aumentano nel momento in cui la donna piemontese rivela di aver trascorso una notte “romantica” con Juan, non andata però come si immaginava. Da qui il processo a Ciano: frequenta il programma per la Galgani oppure per visibilità?

Abbandonata la trasmissione

L’opinionista Gianni Sperti surriscalda ulteriormente gli animi, tramite una segnalazione: online era apparsa la locandina di un evento sponsorizzato dal cavaliere. Per tutta risposta, Gemma afferma di esserci rimasta davvero male.

Ciano si difende, mentre le dame del parterre e il pubblico in studio invitano voce Gemma a non accordargli fiducia. Di conseguenza, la Galgani abbandona la trasmissione, indirizzandosi verso il backstage in compagnia dell’uomo, dove viene però abbandonata.

Tina Cipollari raggiunge quindi Gemma Galgani, in una scena memorabile, mai accaduta prima. Le due acerrime mettono stavolta da parte il consueto astio. In lacrime la Galgani confessato a Tina che Juan ha levato le tende, non dicendosi l’uomo giusto per lei. Eppure, la curiosità impazza perché non è in effetti dato conoscere se tra loro sia tutto finito oppure se l’uscita di scena di Juan sia appena momentanea.

Gemma Galgani: story rivelatoria?

Qualche indizio lo rivale Gemma su Instagram: una foto ritraente la metropolitana di Torino. In sottofondo Luna Diamante, l’ultimo singolo di Mina e Ivano Fossati.

“C’è solo mezza luna stanotte”, scrive il super personaggio di Uomini e Donne. Niente può succedere e – conclude – perfino lontano da niente qualcosa capita, ma non lì. Ad accompagnare le struggenti parole la gif di una ragazza in lacrime. Attendiamo conferme nelle prossime registrazioni del Trono Over.