Barbara D’Urso condurrà un nuovo programma nel 2020? La regina dei pomeriggi e conduttrice del talk show serale Live – Non è la D’Urso, venerdì 20 dicembre è stata reduce dall’ultima puntata di Pomeriggio 5 del 2019.

Un’annata che l’ha vista ancora una volta vincitrice sul competitor La Vita in Diretta. Meno bene, invece, è andata per Live – Non è la D’Urso che, se nella prima edizione ha realizzato buonissimi ascolti, nella seconda ha faticato molto e non ha mai vinto una sfida auditel.

Nonostante ciò, Non è la D’Urso è stato confermato anche nel 2020. Ma non è tutto. Barbara D’Urso, nell’ultima puntata dell’anno di Pomeriggio 5, ha detto che, il prossimo anno, ci saranno nuove sorprese. Di quali sorprese sta parlando? Probabilmente, un nuovo su Canale 5. Andiamo a vedere quali potrebbero essere le ipotesi.

Barbara D’Urso condurrà un nuovo programma. Quale sarà?

Una delle nuove sorprese di Barbara D’Urso, potrebbe essere una nuovo programma in prima serata su Canale 5. Tra le novità del Biscione, c’è Lo Show dei Record. Al momento in lizza per la conduzione ci sono Paolo Bonolis, Alvin e Paola Perego (se quest’ultima torna a Mediaset). E chissà se i vertici Mediaset non possano pensare di riaffidare il programma nuovamente a Barbarella. La D’Urso, infatti, è stata conduttrice delle prime edizioni che sono state quelle di maggior successo (oltre sei milioni di spettatori).

Un’altra ipotesi, potrebbe essere il ritorno di Domenica Live dalle 14:00, ma è una possibilità alquanto remota vista la conferma di Live-Non è la D’Urso che è stata la principale causa del dimezzamento di Domenica Live.

Molto più possibile, invece, un possibile programma dedicato ai reality Mediaset che potrebbe andare in onda a febbraio, una volta finiti i raddoppi al venerdì del Grande Fratello Vip. La certezza comunque è una sola. Barbara D’Urso per il 2020 ha in serbo delle novità per il suo pubblico. Pubblico fedelissimo, quello della presentatrice napoletana che le permette di vincere contro La Vita in Diretta su Rai 1, condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.