‘Ci siamo divisi per…’: Caterina Balivo rompe il silenzio sul marito Guido Maria Brera

Caterina Balivo Guido Maria Brera e separati per lavoro

Nel nuovo numero del magazine Gente è contenuta una lunga intervista di Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me, oltre a parlare di lavoro ha confessato di avere uno splendido rapporto col marito Guido Maria Brera. Quest’ultimo per chi non lo sapesse è uno scrittore e un dirigente d’azienda. In questo periodo i due stanno separati, infatti lei a Roma per via delle puntate del programma pomeridiano di Rai Uno. l’uomo invece a Milano dove tutt’ora lavora.

“Confesso che la distanza pesa, la normalità familiare quotidiana mi manca troppo”,

ha dichiarato l’artista napoletana che non vede l’ora che sia Natale per trascorrere più tempo con la sua dolce metà. Infatti l’intera famiglia trascorreranno le feste nella loro casa di legno nelle Dolomiti. Nel 2019 la coppia ha festeggiato un grande traguardo, ovvero dieci anni insieme.

Il Natale tutti insieme nella baita sulle Dolomiti

Intervistata dal periodico Gente, Caterina Balivo oltre a parlare delle feste di Natale e il marito ha fatto una critica al suo corpo. A 20 anni la conduttrice partenopea non aveva capito che era carina:

“Pensavo fossero tutte meglio di me, non mi vedevo sensuale, semmai simpatica, schietta, tutto tranne che sexy”.

Dopo anni finalmente la donna ha preso consapevolezza del suo aspetto fisico anche se i suoi capelli la fanno irritare molto:

“Se mi guardo allo specchio vedo una donna appagata, ma un po’ sbattuta”.

A convincerla di essere piacevole è stato il marito Guido Maria Brera che la ama moltissimo e che non vuole apparire sui social network.

Caterina Balivo e la sorpresa per la vigilia di Natale

In occasione della vigilia del Santo Natale, a Vieni da me ci sarò un ospite d'eccezione, ovvero Pippo Baudo.