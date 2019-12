Scandalo Uomini e Donne, Tina Cipollari e Juan Luis a letto insieme? ‘Con me non si addormenta…’

Terremoto al Trono over di Uomini e Donne

La posizione di Juan Luis all’interno del Trono over di Uomini e Donne si è complicata del tutto. Il cavaliere che frequenta Gemma Galgani ha raggiunto la dama a Torino la settimana scorsa per dimostrarle il suo interesse. Ma sembra proprio che l’incontro senza telecamere non avrebbe soddisfatto le aspettative della piemontese.

Infatti quest’ultima in studio ha raccontato che, una volta a letto insieme, Ciano si sarebbe addormentato lasciandola sveglia e sola fino alle 5 del mattino e domandandosi che ha che non ha per non creare attrazione nei confronti dell’uomo.

Il fatto ha scatenato delle risate in studio, tanto che non sono mancate frecciatine e battutine anche dagli altri componenti del parterre senior. C’è stata una forte discussione pure tra Juan Luis e Jan Pierre, l’ex corteggiatore della Galgani.

La proposta imbarazzante di Tina Cipollari a Juan Luis Ciano

Quella che ha riso più di tutti è stata Tina Cipollari che prendendo da parte Juan Luis gli ha domandato se si sarebbe addormentato ugualmente se nel letto ci fosse stata lei. Una vera e propria proposta al cavaliere napoletano che è rimasto a bocca aperta non sapendo rispondere.

Il tecnico di denti napoletano, infatti, non ha negato che tra loro ci sarebbe potuto essere qualcosa. Cosa inversa per Gemma Galgani, a cui il cavaliere avrebbe detto in privato che la chimica non è per niente scattata, e che al momento lui non prova ancora un sentimento d’amore nei suoi confronti.

La provocazione di Tina Cipollari verso Gemma Galgani

Tina Cipollari più volte avrebbe cercato Juan Luis, e gli avrebbe fatto anche dei regali e sorprese in camerino tanto da lasciar intendere che oltre ad una ripicca nei confronti di Gemma, potesse esserci qualcosa in più. La storica opinionista di Uomini e Donne, dal canto suo è più che certa che con lei il bel Ciano non si sarebbe di certo addormentato a letto.