Avete mai visto la madre di Diletta Leotta? Ecco la signora Ofelia, sono identiche [FOTO]

Il grande successo per Diletta Leotta

Dopo per aver lavorato per anni su Sky, Diletta Diletta un paio di anni fa ha deciso di lasciare tutto e affrontare una nuova avventura. Infatti la bella conduttrice siciliana è il volto rappresentativo di DAZN, la tv via streaming dove lei si reca direttamente sui campi per commentare le partite di calcio. Ma avete mai visto la madre di Diletta? Si tratta della signora Ofelia Castorina, architetto di professione.

Chi è Ofelia Castorina?

Anche la madre di Diletta Leotta, grazie alla figlia, ha un discreto seguito sul suo account Instagram. Nei tantissimi scatti condivisi in coppia con la figlia, la somiglianza tra le due donne è del tutto evidente.

La conduttrice di DAZN e il genitore postano spesso foto insieme, fianco a fianco, dimostrando di avere un bellissimo rapporto e che nonostante il successo lei non si è montata la testa. Tempo fa la bella siciliana ha più volte di volere bene tutti i parenti e la città d’origine. Per chi non lo sapesse la Leotta è nata da una famiglia allargata di Catania, con quattro fratelli più grandi uniti da rapporti molto stretti.

“Ti proteggerò sempre“, è la didascalia con cui ha fatto seguito la signora Ofelia Castorina, condividendo qualche giorno fa una fotografia di coppia. (Continua dopo la foto)

Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020?

Da qualche giorno sul web, riguardo Diletta Leotta si parla di una sua possibile partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Infatti in tanti la vogliono come possibile co-conduttrice al fianco di Amadeus.

Tuttavia non sono mancate le polemiche da parte del pubblico. Quindi con molta probabilità la bella siciliana potrebbe essere solo ospite, insieme alle numerose donne dello spettacolo che il marito di Giovanna Civitillo conta di chiamare sul palco. Se venisse confermata per la presentatrice di DAZN e speaker radiofonica di R101 sarebbe una grandissima soddisfazione.