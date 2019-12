Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 22 dicembre è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Giornata positiva per i nativi del Cancro, mentre per le persone del Leone sarà un periodo pesante. Nel dettaglio, le previsioni degli astri su amore e lavoro per questa giornata di domenica.

Paolo Fox oroscopo 22 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Periodo di recupero. Entro i primi giorni del nuovo anno sistemerete tutti i fastidi. Weekend migliore rispetto ai giorni scorsi, l’intrigante Venere eliminerà quel senso di frustrazione e nervosismo che avete vissuto. L’amore migliora, ma non si esclude che qualcuno cambi atteggiamento o rotta.

Toro – Siete ancora agitati e faticate a tenere sotto controllo le tensioni. Non avete voglia di fare nulla, questa pigrizia vi farà compagnia per tutta la giornata. In serata, evitate scontri diretti con i nativi del Leone, dell’Acquario e del Toro. Le coppie in crisi sono sotto pressione, forse il vostro partner vi sta stancando.

Gemelli – La prossima settimana parte bene per le trattative, le vendite, gli acquisti e per chi deve risolvere qualche problema che riguarda la casa. A breve arriveranno buone notizie. In amore, le stelle sono disponibili. Qualcuno vivrà una serata intrigante con un partner, anche solo part-time.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Dopo quattro settimane piene di dubbi, per voi inizia una fase di grande positività. Saturno opposto vi sfianca, ma a fine dicembre potreste ottenere un vantaggio. Dovete pensare solo positivo, tutto ciò che accade in amore sarà indimenticabile.

Leone – Periodo pesante. I giorni di fine dicembre devono essere presi con le pinze, soprattutto nei rapporti con gli altri. Per conquistare la fortuna dovete affrontare le inimicizie e i contrasti. In amore manca la pazienza, c’è chi esagera con le valutazioni e chi non vede il partner, perché è impegnato con il lavoro.

Vergine – La Luna positiva vi rende molto disponibili e favorisce i viaggi, gli spostamenti, i divertimenti. Questa domenica è una giornata fortunata. In amore tutto dipende dalla vostra relazione. Quando chiudete una storia, difficilmente la recuperate in tempi brevi.

Previsioni di domenica 22 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa domenica non è una giornata eccezionale per le spese. L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di stare lontano dai centri commerciali, altrimenti rischiate di spendere soldi in maniera incontrollata. In amore c’è meno tensione ed è la serata giusta per dialogare. Favorite le coppie nate da poco.

Scorpione – In questa giornata non mancano eventi fortunati e incontri utili per il lavoro. Questo momento può portare qualche colpo di fortuna: meglio giocare per divertimento, mai per azzardo. Serata erotica, fortunati i single che possono fare incontri.

Sagittario – Siete persone che amano avere contatti con altre città e frequentare gente che ha opinioni diverse da voi. Favorite le nuove amicizie, vi farà bene spezzare la routine. In amore, qualcuno potrebbe vivere un’esperienza al di fuori di un legame già esistente.

L’oroscopo di Paolo Fox del 22 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Finalmente i pianeti hanno smesso di essere ostili, ora dovete rimettere in gioco tutta la vostra vita. Chi ha lavorato per anni con un socio, potrebbe stringere nuove alleanze. In amore, la Luna aumenta la vostra passione e l’erotismo. Notte particolare per i cuori solitari e per coloro che vogliono recuperare un amore o vivere avventure.

Acquario – Giornata difficile. Siete molto stanchi ma per fortuna questo non incide nel lavoro. Tuttavia siete stralunati ed è facile che in serata discuterete. Dovete tenere sotto controllo il nervosismo ed essere prudenti in amore. Discussioni nel campo lavorativo: state cercando di recuperare credibilità e soldi.

Pesci – Giornata migliore per coloro che si lasciano guidare dal proprio istinto. Per parecchie settimane, molti di voi saranno baciati dalla fortuna. Se avete una disputa di lavoro, la vincerete a mani basse. Se una persona ti rende infelice, lasciatela e trovate qualcun altro. Quest’ottima situazione planetaria aiuta l’amore, soprattutto coloro che sono a caccia di una relazione occasionale.