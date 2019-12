Il Segreto anticipazioni: Isaac preoccupato per la salute di Elsa

Cosa succederà nelle prossime puntate italiane della soap opera Il Segreto di Puente Viejo, in onda come sempre su Canale 5? Isaac sarà affranto dopo aver dato l’ultimo saluto ad Antolina. L’uomo si sentirà in colpa per non provare dolore per la perdita di sua moglie. Intanto Elsa sembrerà avere una ricaduta, tanto che verrà ricoverata da Zabaleta per degli esami più approfonditi. Carmelo infine, verrà ferito in maniera grave da uno sparo per colpa di Fernando.

Il Segreto, spoiler: le condizioni di salute di Elsa peggiorano

Nelle puntate de Il Segreto in onda a gennaio 2020 su Canale 5, Fernando vorrà vendicarsi di Carmelo. Il Leal si fingerà suo alleato, facendogli credere che l’incidente che ha causato la morte di Adela sia in realtà Esteban. Carmelo ci crederà e i due organizzeranno un piano per uccidere il presunto assassino.

Nel frattempo, Isaac non si sentirà in pace con la sua coscienza per non essere triste dopo la morte di Antolina. Elsa invece peggiorerà improvvisamente, facendo sprofondare il Guerrero nella disperazione. Zabaleta, dopo aver sottoposto la Laguna ad esami approfonditi, non sarà certo di dare buone notizie.

Le anticipazioni della soap Il Segreto raccontano che l’importo del conto dell’ospedale sarà molto alto e Isaac sarà preoccupato dal fatto di non trovare i soldi. Marcela così, decide di regalare alla coppia i gioielli che Alvaro ha lasciato per far fronte ai debiti.

Nello stesso tempo, Prudencio sentirà una grande nostalgia per Lola. Il giovane così deciderà di affrontare Francisca. La Montenegro lascerà l’Ortega senza parole, quando gli dirà che Lola è un’assassina.

Esteban spara a Carmelo

Gli spoiler della soap Il Segreto proseguono con Fernando che, dopo aver creato una trappola ad hoc per Carmelo, farà in modo che Esteban spari al Leal. Carmelo si accascerà a terra e il Mesia lo soccorrerà subito, passando per il suo salvatore. Mauricio e Severo vedranno la scena e penseranno che Fernando sia un eroe, sbagliandosi completamente.

Intanto, Puente Viejo è in pericolo in quanto Meliton ha dato l’annuncio che presto il borgo verrà sommerso dalle acque. Gli abitanti cercheranno di ribellarsi alla decisione di aprire il bacino idrico, ma la loro voce non verrà ascoltata affatto. Infine, gli spoiler della telenovela iberica Il Segreto si chiudono con l’ansia di Isaac che, oltre ad aspettare i risultati degli esami della sua amata Elsa, non riesce a capacitarsi di come non provi alcun sentimento per la morte di Antolina Ramos.