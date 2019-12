Il Segreto anticipazioni gennaio: Fernando manipola Maria

Nelle puntate della soap opera iberica Il Segreto, in onda nel mese di gennaio 2020 su Canale 5, Fernando continuerà a manipolare Maria, già vessata dalla perfida infermiera Dori Vilches. Che cosa avrà in mente il Mesia? Intanto, il dottor Zabaleta avrà una bellissima notizia per Isaac ed Elsa.

Il Segreto, spoiler: la meschinità di Fernando

Stando alle anticipazioni ufficiali di Cultura en Serie e Vemos Tv, Carmelo dovrà vedersela con le conseguenze della grave ferita procuratagli di Esteban. Il Leal però, sembrerà migliorare con il passare del tempo. Successivamente, Francisca dovrà accettare il fatto che Fernando sia stato scagionato da qualsiasi responsabilità.

La Montenegro però, non si fiderà comunque del Mesia e continuerà ad indagare su quanto successo con Belmonte. Le sedute di fisioterapia di Maria con Dori saranno estenuanti. Il dolore sarà insopportabile ma la Vilches rimprovererà la sua paziente, accusandola di essere pigra. Fernando, come se non bastasse, rigirerà il coltello nella piaga, manipolando la sua ex moglie Maria. Il Mesia infatti, le farà capire di non impegnarsi abbastanza e di non essere disposta realmente a tornare a camminare, ferendola nel profondo.

Isaac ed Elsa finalmente felici

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, il dottor Zabaleta porterà i risultati delle analisi di Elsa. Per fortuna, la Laguna è fuori pericolo e può considerarsi completamente guarita. Per far fronte all’ingente spesa del ricovero, Isaac userà i soldi che Elsa ha avuto in cambio dei gioielli che i suoi cari amici le hanno restituito.

Prudencio e Lola si lasceranno dopo che l’Ortega avrà scoperto da Francisca che la giovane è una brutale assassina. Don Berengario inizierà a sospettare che ci sia qualcosa sotto e esorterà l’Ortega a tenere gli occhi aperti su Francisca. Prudencio vorrà comunque chiarire con Lola riguardo il presunto omicidio e la ragazza si troverà in difficoltà.

Fernando giocherà con la sensibilità di Maria, seminando dubbi in tutti coloro che mettono in dubbio la sua credibilità. Nello stesso tempo, riuscirà a mettere la Castaneda contro Francisca e Raimundo, facendole credere che entrambi siano convinti che i suoi sforzi per tornare a camminare siano inutili.

Infine, le anticipazioni delle puntate de Il Segreto che i telespettatori vedranno in onda su Canale 5 a gennaio, rivelano che Isaac, ormai libero da ogni preoccupazione, chiederà la mano di Elsa. I due festeggeranno con i loro amici la lieta notizia, mettendosi subito all’opera per organizzare il matrimonio. Sarà davvero la fine delle loro tante disavventure?