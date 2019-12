Il Segreto trame spagnole: Francisca sente di aver perso Maria

Nei prossimi appuntamenti con la telenovela Il Segreto, che ormai da anni va in onda su Canale 5, vedremo che Fernando riuscirà a mettere Maria contro Francisca e Raimundo. La madre di Esperanza e Beltran, disposta a tutto pur di camminare, accetterà le cure dolorose di Dori e anche i cattivi consigli del Mesia. La Montenegro arriverà al punto di credere di aver perso la sua adorata figlioccia.

Il Segreto anticipazioni: Francisca conosce il perfido Garcia Morales

Francisca avrà modo di confrontarsi con Raimundo e Mauricio in merito al responsabile dell’apertura della cisterna che allagherà l’intero paesino. Si tratta di Garcia-Morales, un colonnello a cui è stata assegnata la posizione di sottosegretario. Gli abitanti del borgo saranno consapevoli del fatto che di lì a breve perderanno case e terreni e cercheranno di far sentire, sebbene inutilmente, la loro voce.

Ad aiutarli sarà la coraggiosa Irene, che scriverà un articolo polemico su Garcia Morales e le sue oscure intenzioni. Nello stesso tempo, la Campuzano consiglierà ai compaesani di non tirare troppo la corda. Nel frattempo, come svelano gli spoiler de Il Segreto, Carmelo ritornerà dall’ospedale dopo essere stato ferito da Mendez. Ci sarà Fernando ad accoglierlo, per aggiungere un altro tassello al suo piano.

Il dolore di Raimundo e della Montenegro

Come si evince dalle anticipazioni ufficiali della soap opera capolavoro di Aurora Guerra fornite da Antena 3, vedremo che Carmelo confermerà la versione Fernando, oltre a ringraziarlo per avergli salvato la vita. Sarà così che il sergente Cifuentes dichiarerà la chiusura delle indagini e incolperà il sindaco Belmonte di tutti gli attacchi.

Nelle prossime puntate de Il Segreto inoltre, Prudencio si accorgerà di non poter stare senza Lola. La giovane, dopo essere stata lasciata dall’Ortega senza una spiegazione, si sfogherà con l’amica Marcela, ignara del fatto che la Montenegro abbia rivelato l’oscuro retroscena della Mendana al suo ex pupillo.

Maria continuerà a sottoporsi agli esercizi estenuanti dell’infermiera Vilches. Francisca e Raimundo, dopo essersi confrontati, capiranno che Maria prova verso di loro una rabbia inspiegabile. Proprio in quel momento, alla Casona si presenterà Fernando. Infine, nelle prossime puntate de Il Segreto, Don Berengario vedrà una ragazza in piazza che non gli toglierà gli occhi di dosso.

Non essendo a conoscenza dell’identità della giovane, proverà a chiedere ai paesani informazioni, ma nessuno lo saprà aiutare. Il religioso però, troverà nella canonica una strana fotografia che raffigura la ragazza. Chi l’avrà portata nel suo studio?